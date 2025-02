OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ -

Produit : Jerky au bœuf

Problème : Aliments - Allergène - Moutarde

Distribution

Alberta

Colombie-Britannique

Ontario

Québec

Possiblement d'autres provinces et territoires

Rappel de Jerky au bœuf de marque Soo en raison de la présence non déclarée de moutarde

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Coordonnées de l'entreprise: Soo Jerky Ltd., Téléphone : 1-604-272-5758; Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]