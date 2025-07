OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a annoncé la réouverture du marché australien au bœuf et aux produits du bœuf canadiens, permettant ainsi l'accès à un marché clé de la région indo-pacifique pour la première fois depuis 2003.

Le rétablissement de l'accès représente non seulement un potentiel économique pour les agriculteurs et les transformateurs canadiens, mais contribue également à la sécurité alimentaire mondiale en permettant à un plus grand nombre de personnes dans le monde d'avoir accès à du bœuf canadien de qualité supérieure. L'accès à des marchés de choix comme l'Australie permet aux producteurs canadiens d'augmenter leurs exportations et génère de nouvelles sources de revenus qui stimulent les investissements, préservent les emplois et soutiennent les économies locales d'un océan à l'autre.

Le Canada est considéré comme un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ce qui signifie que la production bovine au pays est respectée et reconnue à l'échelle internationale pour sa fiabilité et sa sûreté.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à accroître les débouchés sur les marchés internationaux pour le secteur agroalimentaire canadien. En étroite collaboration avec les acteurs de l'industrie et ses partenaires commerciaux, le Canada maintient sa solide réputation internationale de fournisseur de produits alimentaires salubres et de grande qualité, contribuant ainsi à la position concurrentielle et au succès des produits canadiens à l'échelle mondiale.

Citations

« Le Canada est reconnu dans le monde entier pour la qualité supérieure de son bœuf, ce qui témoigne du travail acharné de nos producteurs. Le renforcement de nos liens commerciaux avec l'Australie, l'un de nos principaux partenaires dans la région indo-pacifique, se traduira par plus de possibilités pour les agriculteurs et les transformateurs au pays de développer leur entreprise, de créer de bons emplois et de renforcer notre économie. Le gouvernement du Canada est fermement résolu à soutenir l'industrie alors que nous créons de nouveaux débouchés, stimulons la croissance et faisons découvrir au monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le rétablissement de l'accès au marché australien témoigne de la coopération entre l'ACIA, l'industrie canadienne du bœuf et nos partenaires commerciaux. L'engagement de l'ACIA à prendre des décisions fondées sur la science et à appliquer des normes d'inspection rigoureuses contribue au maintien de la réputation mondiale d'excellence du Canada en matière de salubrité des aliments et de santé animale. Cette réalisation témoigne non seulement de la solidité de notre système et de l'importance du bœuf canadien de qualité supérieure à l'échelle internationale, mais contribue également à assurer le gagne-pain des travailleurs et des familles au Canada qui dépendent de cette industrie. »

- Paul MacKinnon, président, Agence canadienne d'inspection des aliments

Faits en bref

En 2024, le Canada est demeuré un important exportateur mondial de bœuf, se classant au 8 e rang mondial sur le plan du volume.

rang mondial sur le plan du volume. Les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires dans le monde (poisson et fruits de mer non compris) ont atteint 92,2 milliards de dollars en 2024, contre 91,6 milliards de dollars en 2023.

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique (SIP) a été lancée en novembre 2022 afin que le Canada soit en mesure de tirer parti des débouchés croissants dans cette région en renforçant ses liens et en approfondissant ses partenariats sur les plans diplomatique et économique, mais aussi en matière de sécurité et de développement durable.

Le Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, qui a ouvert ses portes à Manille, aux Philippines , en février 2024, est une initiative importante pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'ACIA découlant de la SIP. Son équipe mobile de spécialistes techniques et de délégués commerciaux s'efforce d'explorer et de promouvoir les débouchés commerciaux dans la région indo-pacifique, de renforcer la coopération technique et réglementaire, de trouver de nouveaux débouchés qui permettront aux exportateurs canadiens de diversifier leurs exportations, et de soutenir les efforts déployés pour attirer des investissements au Canada.

, en février une initiative importante pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'ACIA découlant de la SIP. Son équipe mobile de spécialistes techniques et de délégués commerciaux s'efforce d'explorer et de promouvoir les débouchés commerciaux dans la région indo-pacifique, de renforcer la coopération technique et réglementaire, de trouver de nouveaux débouchés qui permettront aux exportateurs canadiens de diversifier leurs exportations, et de soutenir les efforts déployés pour attirer des investissements au Canada. En 2003, l'Australie a imposé des restrictions à l'importation de bœuf canadien à la suite de la découverte du premier cas d'ESB au Canada. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé animale a reconnu officiellement le Canada comme un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'ESB, ce qui souligne l'intégrité de nos systèmes de santé animale et d'inspection des aliments.

Liens connexes

Suivez l'ACIA sur les médias sociaux

Facebook : ACIACanada

X : @InspectionCanFR

YouTube : @ACIA

Instagram : @acia_canada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]