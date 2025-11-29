Rappel de divers pistaches et produits contenant des pistaches en raison de la bactérie Salmonella English
29 nov, 2025, 09:53 ET
OTTAWA, ON, le 29 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : Pistaches et produits contenant des pistaches
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
En ligne
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Ontario
Québec
Saskatchewan
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
