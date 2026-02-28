Rappel de « Curry Powder Madras » de diverses marques en raison de la présence non déclarée de moutarde English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
28 févr, 2026, 13:40 ET
OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ -
Produit : « Curry Powder Madras »
Problème : Aliments - Allergène - Moutarde
Distribution :
Colombie-Britannique
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
