Rappel de préparation pour nourrisssons avec lait entier de marque Kendamil en raison de la présence de la toxine céréulide English
OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ -
Produit : préparation pour nourrisssons avec lait entier
Problème : Aliments - Substance chimique - Contamination
Distribution :
Nationale
En ligne
