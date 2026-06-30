Rappel de Bœuf végétarien (sauce) de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de blé et d'œufs

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

30 juin, 2026, 11:27 ET

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -

Produit : Bœuf végétarien (sauce)

Problème - 

Aliments - Allergène - Blé

Aliments - Allergène - Œufs

Aliments - Allergène - Gluten

Distribution : Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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