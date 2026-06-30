Rappel de Bœuf végétarien (sauce) de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de blé et d'œufs

Rappel de Bœuf végétarien (sauce) de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non-déclarée de blé et d'œufsEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
30 juin, 2026, 11:27 ET
OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Bœuf végétarien (sauce)
Problème -
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Œufs
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : Ontario
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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