MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) tiendra une Journée des investisseurs à Toronto, le mardi 14 octobre 2025, à partir de 8 h 30 (HE).

Au cours de l'événement, l'équipe de haute direction de BCE présentera les priorités stratégiques de l'entreprise, sa stratégie relative aux marchés financiers et ses perspectives financières.

Les médias qui veulent y assister en personne devront s'enregistrer à [email protected].

Une webdiffusion en direct sera aussi accessible sur BCE.ca. Après l'événement, un enregistrement ainsi qu'une transcription de la webdiffusion seront accessibles.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

[email protected]

