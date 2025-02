De nouveaux sondages de la Banque CIBC révèlent des inquiétudes au sujet de la planification de la retraite; près de la moitié des répondants craignent de manquer d'argent à la retraite

TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a présenté aujourd'hui les résultats de nouveaux sondages qui indiquent un changement important dans la façon dont les Canadiens approchent la retraite; les deux tiers des répondants (66 %) affirment que les récents changements économiques, y compris la hausse de l'inflation et l'augmentation du coût de la vie ont fait en sorte qu'ils ont dû ajuster leurs plans de retraite.

Parmi les répondants, plus de 70 % prévoient de travailler à la retraite, soit au moyen d'une approche progressive ou dans le cadre d'une semi-retraite. Alors que près de la moitié des Canadiens se disent préoccupés par le fait d'épuiser leur épargne-retraite de leur vivant, les retraités cherchent des moyens d'épargner davantage pour leur retraite, mais aussi pendant leur retraite en réduisant leurs activités de voyage ou de loisirs prévues, en réévaluant leurs stratégies de placement pour tenir compte des changements économiques et en ajustant leur budget de retraite pour réduire leurs dépenses.

« De nombreux Canadiens s'inquiètent du coût de la vie aujourd'hui, mais ceux qui approchent de la retraite s'inquiètent de l'incidence des coûts plus élevés sur leurs finances demain, sachant qu'ils auront un revenu plus fixe », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et conseils à la Banque CIBC. « Le fait de travailler maintenant avec un conseiller financier peut vous aider à réaliser vos ambitions à la retraite, et les résultats du sondage montrent qu'il y a une demande accrue pour des conseils financiers; les trois quarts des répondants envisagent de faire appel à un conseiller financier ou en consultent un actuellement. »

Les résultats des récents sondages sur la planification de la retraite et les placements mettent en évidence une dépendance croissante à l'égard de la diversification des sources de financement, y compris les CELI, les REER, les fonds communs de placement, les actions individuelles et les CEIE. Les résultats montrent également une tendance à chercher à obtenir des conseils financiers auprès de multiples canaux, y compris les plateformes numériques : 66 % utilisent des outils de gestion de placements en ligne, et 53 % ont indiqué avoir interagi avec des groupes de médias sociaux ou des blogues consacrés à la planification financière et à la planification de la retraite. Les résultats indiquent un intérêt croissant pour l'exploration d'options numériques pour les conseils financiers, les nouveaux arrivants affichant le plus grand intérêt pour les outils de planification financière numérique.

Alors que la Banque CIBC continue de soutenir les Canadiens dans leur parcours financier, ces sondages démontrent la nécessité de pouvoir compter sur des solutions financières personnalisées qui répondent aux défis uniques de chacun. En améliorant l'accès aux conseils financiers et aux outils numériques, la Banque CIBC vise à donner aux Canadiens les moyens de gérer leur avenir financier en toute confiance et de réaliser leurs ambitions.

Pour en savoir plus sur les sondages et sur l'engagement de la Banque CIBC à soutenir les Canadiens, consultez le site Web de la Banque CIBC.

Mention juridique

Sondage sur la retraite : Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 18 novembre au 25 novembre 2024 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

Sondage sur les placements : Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 26 décembre 2024 au 2 janvier 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne, avec un échantillon de 150 nouveaux arrivants supplémentaires. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Les nouveaux ne faisaient pas partie de l'échantillon de 1 500 Canadiens.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

