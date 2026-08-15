Randonnée de vélo Mira : montant record de 305 000 $ pour la 23e édition

SAINTE-MARIE-MADELEINE, QC, le 15 août 2026 /CNW/ -- La 23e édition de la Randonnée de vélo Mira, coprésentée par IG Gestion de patrimoine et Mondou, s'est tenue le vendredi 14 août dans une ambiance des plus rassembleuses. Plus de 270 cyclistes ont pris le départ afin de soutenir la mission de Mira. Grâce à l'engagement des participants et à la générosité des partenaires, un montant record de 305 000 $ a été amassé, une somme qui permettra à Mira de former huit nouveaux duos.

Crédit photo : Stéphane Grégoire

« Cette édition a dépassé toutes nos attentes. Nous avons accueilli le plus grand nombre de cyclistes et amassé le montant le plus élevé de l'histoire de l'événement. Depuis ses débuts, la Randonnée de vélo Mira a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars pour Mira. Nous sommes infiniment reconnaissants envers chaque cycliste, bénévole, partenaire et donateur qui permet à cette belle tradition de croître année après année. », souligne Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira.

Offerte dans un esprit d'accessibilité, la Randonnée de vélo Mira proposait des parcours de 40 km, 60 km et 100 km, permettant aux cyclistes de tous les niveaux de pédaler dans un environnement sécuritaire, rassembleur et convivial.

« Ayant pris part à la Randonnée de vélo Mira pendant plusieurs années, je peux confirmer que participer à cet événement implique de pédaler pour une cause qui transforme réellement des vies. », affirme Isabelle Lemay, présidente d'honneur de la 23e édition, membre du conseil d'administration de Mira et présidente, cheffe de la direction et co-propriétaire de SAIL.

Le succès de cette édition a été rendu possible grâce au soutien de IG Gestion de patrimoine, Mondou, Les Cafés Européens, Fairmont Le Château Frontenac, Intact Assurance, Centura, Vetdiet, BMO Banque de Montréal, Chapiteau Maska, Signé Caméline, Distillerie Grand Dérangement, Dose Juice, The Unscented Company, Domaine du Ridge, Costco Drummondville, CR34TE et Olimega Farm.

À propos de Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme, en leur fournissant gratuitement un chien-guide ou d'assistance.

SOURCE Fondation Mira

Informations et entrevues : Justin Meloche, NATIONAL, 514-843-1905 | [email protected]