Bal du 45e anniversaire de Mira : 715 000 $ amassés pour changer des vies, un chien à la fois

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Mira est fière d'annoncer le succès retentissant de son Bal du 45e anniversaire, qui s'est tenu hier soir au Théâtre Cartier à Montréal. Réunissant partenaires, politiciens, gens d'affaires philanthropes et membres du grand public, l'événement a permis d'amasser un montant de 715 000 $.

De gauche à droite : Nathalie Roy, Sophie Provencher, Nicolas Legault, Nicolas St-Pierre, Marc-Antoine Legault, Philippe Angers et Sara Pontbriand (Groupe CNW/Fondation Mira)

« Je suis sans mot devant le succès de cette soirée. Grâce au Bal Mira, des vies seront transformées : des personnes gagneront en autonomie, évolueront dans un quotidien plus sécuritaire et auront accès à de nouvelles possibilités jusque-là inespérées. C'est un geste concret, qui aide directement les personnes bénéficiaires, mais aussi tout leur entourage. », souligne Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira.

Coprésentée par Mondou et la Fondation Frank Devito, animée par Patricia Paquin et mise en scène par Joël Legendre, la soirée était à la fois émotive et enrichissante, ponctuée de témoignages inspirants, de performances artistiques et de rencontres marquantes avec des bénéficiaires accompagnés de leurs chiens-guides et d'assistance.



« Ce fut un honneur pour moi d'être la marraine du Bal Mira. Je suis fière d'avoir pu témoigner à quel point la cause résonne profondément au sein de la communauté et touche de nombreuses personnes. J'espère sincèrement que cet élan de solidarité se poursuivra et que les gens continueront d'appuyer Mira dans la poursuite de sa mission pour les années à venir », souligne Patricia Paquin.

Une année symbolique pour Mira

Un an après le décès d'Éric St-Pierre, cofondateur de Mira, cette année revêt une signification particulière pour l'organisme, qui célèbre ses 45 ans. Cette soirée s'inscrivait également dans le cadre du mois de sensibilisation à l'autisme, une période clé pour l'organisation, qui remet annuellement près de la moitié de ses chiens d'assistance à des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Au total, ce sont plus de 4 000 chiens-guides et d'assistance qui ont été remis gratuitement à des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie depuis 1981.

À propos de Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme, en leur fournissant gratuitement un chien-guide ou d'assistance spécialement entraîné pour répondre à leurs besoins.

SOURCE Fondation Mira

Renseignements : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]