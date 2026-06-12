182 000 $ amassés pour Mira lors de la 5e édition de la PowerDog

Grâce à l'engagement des participants, des partenaires et du grand public, un montant de 182 000 $ a été amassé. Cette somme permettra à Mira de financer l'entraînement de 5 chiens-guides ou d'assistance, qui seront remis à des personnes non voyantes, à mobilité réduite ou à des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme.

« Malgré une météo qui n'était pas de notre côté cette année, les athlètes sont demeurés souriants, dynamiques et motivés. La PowerDog rassemble une communauté exceptionnelle, portée par l'entraide, le dépassement de soi et le désir de faire une différence.Les participants étaient heureux de prendre part à cette 5e édition, et nous sommes très fiers de voir cet événement mobiliser autant de gens autour de la mission de Mira depuis maintenant cinq ans », souligne Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira.

Tenue dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, l'événement rappelle l'importance de l'inclusion et de l'autonomie des personnes vivant avec un handicap.

« Pour moi, le CrossFit est le sport le plus merveilleux au monde, et en plus, il est accessible. Participer à la PowerDog permet à la fois d'amasser des dons et de s'amuser. Mira fait partie de ma vie, c'est ma deuxième famille. Je combine mes deux passions : les chiens et le CrossFit. », souligne Martin Veilleux, bénéficiaire de Mira et participant à l'événement depuis ses débuts.

Depuis sa création, la PowerDog a permis d'amasser plus d'un million de dollars, contribuant à améliorer la qualité de vie et l'autonomie de plus d'une trentaine de personnes.

Mira tient à remercier les partenaires majeurs de l'événement : Shop Santé, Supra Athlétique, Fondation Air Canada, Hagen, Accès Physio Sainte-Julie, Chapiteaux Maska, Peak Performance DIX30, Vetoquinol, et WeCook.

À propos de la Fondation Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien-guide ou d'assistance entraîné pour répondre à leurs besoins.

SOURCE Fondation Mira

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