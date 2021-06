Rallier les Canadiens pour qu'ils dédient leur vaccin et aident à faire passer le mot pour mettre fin à la pandémie, ensemble

La nouvelle campagne À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble invite tous les Canadiens à dédier leur vaccin à une personne ou à quelque chose qui leur a beaucoup manqué pendant la pandémie, et à encourager les autres à se faire vacciner afin que nous puissions éviter une quatrième vague potentielle de COVID-19 et d'autres confinements.

« Jusqu'à présent, le mouvement À ton tour d'agir a eu un impact majeur en encourageant - de façon inclusive et communautaire - les Canadiens à s'informer et à avoir confiance en la vaccination », a indiqué le médecin Anju Anand, FRCPC, Pneumologie.

« Avec le soutien de nos nouveaux partenaires, nous espérons pouvoir continuer à faire passer le message à un plus grand nombre de communautés dans tout le pays afin de mettre fin à la pandémie, ensemble », a déclaré Guri Pannu, fondateur du mouvement À ton tour d'agir.

Pour symboliser cet effort commun, un nouveau logo représentant un bandage sera utilisé sur des t-shirts et d'autres éléments créatifs, notamment une vidéo inspirante qui sert de point d'ancrage à la campagne. La vidéo de 60 secondes présente des travailleurs de première ligne et des Canadiens qui écrivent sur leur bandage les raisons pour lesquelles ils se sont fait vacciner, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à dédier leur vaccin aux personnes et aux activités qui leur manquent le plus. Pour visionner cette vidéo : https://youtu.be/zWFw75Ao4uI

Si le Canada a fait des progrès considérables en matière de couverture vaccinale pour la première dose, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et l'hésitation à se faire vacciner demeure une préoccupation. Une étude menée par le Boston Consulting Group et 19 to Zero révèle que 21 % des Canadiens (6,9 millions) âgés de plus de 16 ans hésitent à se faire vacciner, les principales raisons évoquées étant les effets secondaires, l'efficacité du vaccin contre les nouveaux variants et la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés. Ce groupe est principalement composé de personnes préoccupées par les effets à long terme du vaccin, de personnes racisées (noires, autochtones et de couleur) qui ont des vécu des inégalités en matière de soins de santé, et de la génération Z qui craint moins de contracter la COVID-19.

« Alors que le déploiement du vaccin contre la COVID-19 se poursuit, il est essentiel de donner accès à des sources d'information crédibles provenant des autorités sanitaires afin de renforcer la confiance », a indiqué Garrick Tiplady, directeur général de Facebook Canada. « La campagne À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble est un élément clé de ce travail, et la collaboration intersectorielle rendue possible par ce mouvement est essentielle. »

Le mouvement À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble est soutenu par des organismes communautaires, des entreprises, des associations, des professionnels de la santé, des leaders communautaires et des influenceurs canadiens. L'objectif est de faire en sorte que les communautés qui hésitent à se faire vacciner et qui sont les plus à risque disposent des faits et des informations nécessaires pour passer de l'hésitation à se faire vacciner à la confiance envers les vaccins.

« Nous devons embrasser l'esprit canadien de solidarité et faire notre part pour atteindre cet objectif final, afin de nous rapprocher de la reprise économique et de permettre aux Canadiens de se réunir de nouveau en toute sécurité », a affirmé Kyle Norrington, président, La Brasserie Labatt du Canada.

Les Canadiens sont encouragés à relever le défi À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble en :

Se faisant vacciner lorsque c'est leur tour. Achetant un t-shirt À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble, dont tous les profits seront versés à Jeunesse, J'écoute. Dédiant leur vaccin à quelqu'un (ou quelque chose) qui leur tient à cœur. Partageant leur engagement et identiquetant leurs parents et amis pour qu'ils se joignent au mouvement en utilisant les mots-clics #ÀTonTourDAgirCA et #ÀNouveauEnsemble. Suivant @ThisIsOurShotCA sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

Il a été difficile pendant la pandémie de trouver des informations sur la vaccination regroupées dans un seul endroit pratique. Le site web de la campagne www.atontourdagir.ca y remédie en fournissant des questions et réponses faciles à comprendre sur les vaccins, des informations sur la prise de rendez-vous de vaccination et des ressources dans plus de 30 langues. Une série de séances d'information locales se tiendront régulièrement sur diverses plateformes afin de permettre aux Canadiens d'obtenir des réponses à leurs questions de la part de professionnels de la santé, de personnes influentes et de leaders communautaires.

Depuis son lancement en avril, la campagne À ton tour d'agir a permis de recueillir plus de 100 000 $ dollars pour Jeunesse, J'écoute grâce à la vente de t-shirts.

À PROPOS DU MOUVEMENT À TON TOUR D'AGIR POUR QU'ON SOIT À NOUVEAU ENSEMBLE

Des organismes communautaires, des professionnels de la santé, des travailleurs de première ligne, des communautés locales et certaines des plus grandes entreprises du Canada ont compris qu'il fallait faire passer le message sur l'innocuité des vaccins et remplacer l'hésitation par la confiance. Travaillant ensemble comme un groupe uni sous la bannière unique À ton tour d'agir pour qu'on soit #ÀNouveauEnsemble, ils consacrent de leur temps et de leurs ressources à un effort concerté pour vaincre l'hésitation face aux vaccins dans tout le Canada.

SOURCE Labatt Breweries of Canada

Renseignements: Pour plus d'information : Jeff Blay, 289-241-5114, [email protected]