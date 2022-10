MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil exécutif du Parti libéral du Québec, appuyé par le Conseil de direction, a procédé à la nomination de Rafael P. Ferraro à titre de nouveau président du PLQ, conformément à la Constitution, ainsi qu'au Règlement général de la formation politique.

Rafael P. Ferraro, président du Parti libéral du Québec (Groupe CNW/Parti libéral du Québec)

Activement impliqué au sein de diverses instances militantes du Parti libéral du Québec depuis 2010, Rafael P. Ferraro rassemble une longue feuille de route en matière d'implication bénévole. Ayant agi à titre de coordonnateur aux communications pour la Commission-Jeunesse du PLQ, président du Conseil régional de la Montérégie-Ouest, ainsi que président de la Commission juridique, il fut également nommé président d'élection lors de la course à la chefferie du Parti en 2019. Avocat associé au sein d'un cabinet international exerçant sa pratique en litige, il est reconnu pour son engagement militant et son dévouement envers la formation politique. Rafael P. Ferraro fut l'avocat ayant assuré la représentation du PLQ lors de l'élection générale de 2022 dans le contexte de la reconnaissance du candidat dans Matane-Matapédia à titre de candidat officiel, un dossier qu'il a su plaider avec succès.

« Je souhaite féliciter chaleureusement Rafael P. Ferraro, le nouveau président du Parti libéral du Québec. Son engagement, sa fine connaissance de nos instances militantes et son leadership rassembleur seront des atouts considérables. Nos membres, comme Rafael, partagent notre désir d'un Québec inclusif, prospère et durable. C'est avec une énergie renouvelée que notre équipe entreprend ce nouveau chapitre. Je remercie sincèrement également Linda Caron pour tout le travail réalisé au cours de son mandat. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Je tiens tout d'abord à remercier notre cheffe Dominique Anglade, les membres du Conseil exécutif et du Conseil de direction pour ma nomination à titre de président du Parti libéral du Québec. Notre Parti aura de nombreux défis à relever au cours des prochaines années, je suis convaincu que nous possédons tous les outils nécessaires pour se redynamiser et convaincre à nouveau les électeurs que nous sommes la meilleure option pour gouverner le Québec. Le PLQ est pour moi une organisation unique et une grande famille. Nous sommes la seule formation politique qui s'appuie sur des valeurs solides et qui représente tous les Québécois. C'est ce message que j'irai porter aux quatre coins du Québec à la rencontre de nos militants et de nos sympathisants libéraux. »

- Rafael P. Ferraro, président du Parti libéral du Québec

SOURCE Parti libéral du Québec

Renseignements: Maxime Roy, Directeur des communications, Parti libéral du Québec, Cellulaire : (514) 475-1763, [email protected]