Premier à annoncer sa candidate : Avec Virginie Bouchard, le Parti libéral du Québec met Terrebonne d'abord

TERREBONNE, QC, le 22 sept. 2024 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec est le premier parti politique à officialiser sa candidate, Virginie Bouchard, pour l'élection partielle à venir dans la circonscription de Terrebonne. Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, le président du PLQ, Rafael P. Ferraro, la marraine pour la campagne et députée libérale, Virginie Dufour, des députés libéraux, des aspirants candidats à la chefferie, ainsi que de nombreux militants de la région de Lanaudière étaient présents afin de lui offrir tout leur soutien.

Avec Virginie Bouchard, le Parti libéral du Québec met Terrebonne d’abord (Groupe CNW/Parti libéral du Québec)

Présidente du Conseil régional du PLQ de Lanaudière depuis plus de trois ans, Virginie Bouchard se veut une ambassadrice de la région auprès des différentes instances militantes libérales. Diplômée d'un baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la jeune professionnelle œuvre à titre de coordonnatrice aux partenaires corporatifs et à l'animation dans les domaines du loisir et du tourisme. La candidate fut également adjointe et responsable de l'agenda pour le cabinet de la ministre de l'Environnement de 2017 à 2018.

Face à la pénurie de personnel enseignant dans le Centre de services scolaire des Affluents, Virginie Bouchard a répondu à l'appel et s'est engagée comme enseignante préscolaire au primaire dans le but de contribuer à la réussite éducative des jeunes de sa région en 2021. Native, résidente et ambassadrice libérale de Lanaudière, Virginie Bouchard saura mettre Terrebonne d'abord.

« Mes onze années d'implication avec le Parti libéral du Québec dans Lanaudière m'ont permis à la fois d'avoir le juste pouls des préoccupations des citoyens de ma région, puis de porter leurs priorités au sein des instances militantes. À l'heure actuelle, les transports en commun, les soins de santé, l'accès au logement et à la propriété font défaut dans Terrebonne. Les gens de chez nous méritent que l'on mette leurs préoccupations dans la colonne des priorités. Mon engagement pour vous aujourd'hui est de mettre les citoyens de Terrebonne d'abord. »

- Virginie Bouchard, candidate officielle du Parti libéral du Québec pour l'élection partielle à venir dans Terrebonne

« Depuis 2018, on constate la dégradation des services publics ici à Terrebonne comme partout ailleurs au Québec. Que ce soit pour le financement du transport en commun, pour l'accès à la santé, en matière de logement ou encore pour soutenir nos PME, François Legault, le King des déficits, échoue et abandonne les citoyens. La CAQ s'est totalement disqualifiée. Les électeurs ont un choix clair. Un vote pour le Parti Québécois, c'est un vote pour leur seule obsession ; un référendum et l'attente du grand soir. Voter pour Virginie Bouchard et le Parti libéral du Québec, c'est mettre l'économie et Terrebonne d'abord! »

- Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec

