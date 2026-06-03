Radiation temporaire de Tuong Chau-Vo (certificat no. 106985)

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le 26 mai 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire de Tuong Chau-Vo, représentant de courtier en épargne collective et auparavant représentant en assurance de personnes, pour un total de 12 mois.

M. Chau-Vo a plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

D'avoir manqué d'intégrité en libellant un chèque au montant de 10 000$ à son nom, le faisant signer par son client et en le déposant dans son compte bancaire alors qu'il savait que l'administration des biens de ce dernier était prise en charge par le Curateur public;

De ne pas avoir agi avec professionnalisme, intégrité et compétence en modifiant des formulaires « Order Form Purchase/Redemption » déjà signés par son client et en les réutilisant afin de procéder à de nouvelles transactions.

Le tout s'est déroulé à Montréal, entre le 3 octobre et 6 décembre 2023.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Tuong Chau-Vo débutera le 30 juin 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535