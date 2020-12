Radiation temporaire de Sylvain Soulières

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Sylvain Soulières (certificat no 131246) pour une durée de deux mois.

M. Soulières a plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, dont celui d'avoir fourni des renseignements inexacts à B2B Trust et à AGF dans une demande d'emprunt pour un prêt levier par ses clients. Le tout est survenu à St-Eustache et à Châteauguay, le ou vers le 9 mai 2005 et le ou vers le 17 octobre 2008.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

