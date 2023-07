RADIATION TEMPORAIRE DE PASCALE CAUCHI

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le 14 juillet 2023, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Mme Pascale Cauchi (certificat no 106308 et numéro de BDNI 1601781) pour une durée d'un mois.

Mme Cauchi a été reconnue coupable de trois des six chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, dont d'avoir recommandé et fait souscrire à son client et à sa compagnie de gestion des investissements dans un portefeuille de fonds commun de placement à forte pondération en métaux précieux qui ne correspondait pas à ses objectifs de placements et à sa tolérance aux risques.

Le tout s'est déroulé à Montréal, de janvier 2011 à janvier 2013.

Veuillez noter que la radiation de Mme Cauchi débutera le 19 juillet 2023; les parties ayant renoncé au délai d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

