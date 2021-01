Radiation temporaire de Marc-André Beauchamp

MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 20 juin 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Marc-André Beauchamp (certificat no 202784) pour une durée totale de deux mois, exécutoire à sa réinscription .

Le 14 janvier 2021, l'Autorité des marchés financiers a délivré un droit de pratique à M. Beauchamp, marquant ainsi le début de la période de radiation temporaire de celui-ci.

Rappel des éléments de la décision

M. Beauchamp a plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de ne pas avoir agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en permettant que soit contrefaite la signature du titulaire sur des propositions d'assurance, et en incitant ou en permettant à un autre représentant de fournir de faux renseignements à l'assureur dans le cadre de la souscription de propositions d'assurance. Le tout est survenu à Saint-Hyacinthe, entre les 11 mai et 29 juin 2017.

