Radiation temporaire de Kevin Turgeon

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Kevin Turgeon (certificat no 133524 / BDNI 1812851) pour une durée d'un an.

M. Turgeon a plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d'avoir présenté une fausse réclamation de dommage à son assureur Industrielle Alliance, assurance auto et habitation Inc. en lien avec le vol de son véhicule automobile alors qu'il était rattaché au cabinet Industrielle Alliance, Assurance et services financiers. Le tout s'est déroulé à Magog, le ou vers le 19 novembre 2013.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Veuillez noter que ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour du Québec.

