RADIATION TEMPORAIRE DE JÉRÉMIE PAQUET

MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le 21 juin 2023, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Jérémie Paquet (certificat no 208987 et numéro de BDNI 3258061) pour une durée de sept ans.

M. Paquet a été reconnu coupable de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de s'être approprié des montants d'au moins 12 550 $ appartenant à divers clients de l'institution financière pour laquelle il était employé.

Le tout s'est déroulé dans la région de Québec, en 2022.

Veuillez noter que la radiation de M. Paquet débutera à l'expiration des délais d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

