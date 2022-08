Radiation temporaire de He Peng

MONTREAL, le 12 août 2022 /CNW/ - Le 9 août 2022, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Monsieur He Peng (certificat no 230254 et numéro de BDNI 3888981) pour une durée d'un an.

Monsieur He Peng a plaidé coupable de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de ne pas avoir pas agi avec intégrité en demandant une marge de crédit personnelle sans droit, appuyé d'un document d'offre d'admission en médecine dentaire qu'il avait falsifié. Le tout s'est déroulé à Montréal, vers le 12 mars 2020.

Veuillez noter que la radiation de Monsieur He Peng débutera à l'expiration des délais d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

À propos de la Chambre de la sécurité financière : www.chambreSF.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: et entrevues pour les médias : Daniel Richard, [email protected], 514 346-8799