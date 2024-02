RADIATION TEMPORAIRE DE GUILLAUME PAQUET

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le 13 février 2024, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Guillaume Paquet (certificat no 169116 et numéro de BDNI 1874541) pour une durée totale de quatre mois.

M. Paquet a plaidé coupable à tous les chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soient :

d'avoir négligé d'exécuter le mandat confié par son client de procéder au transfert de ses fonds dans son compte CELI afin de les sécuriser; d'avoir communiqué des informations fausses à son client au sujet de l'exécution du mandat confié, à savoir de procéder au transfert de ses fonds dans son compte CELI afin de les sécuriser; d'avoir transmis au cabinet WhiteHaven un Formulaire d'entrées des ordres-Échanges accompagné d'un Certificat de réalisation de la signature électronique du client qui ne se rapportait pas à cette transaction et, d'être intervenu auprès de son client afin qu'il modifie sa version des faits que cherchait à obtenir le cabinet WhiteHaven dans le cadre des vérifications menées au sujet des deux demandes de transfert de fonds reçues le 9 mai 2022.

Le tout s'est déroulé dans la région de Québec, entre les mois de mars et de mai 2022.

Veuillez noter que la radiation de M. Paquet débutera à l'expiration des délais d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

