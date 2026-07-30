Radiation temporaire de Dominik Garfield (certificat no. 228602)

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le 15 juillet 2026 le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire pour un total de 1 mois de Dominik Garfield, qui exerçait au moment des faits comme représentant en assurance de personnes.

M. Garfield a plaidé coupable de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit :

D'avoir inscrit, lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, des informations fausses ou incomplètes à l'égard de ses clients dans une proposition d'assurance.

Le tout s'est déroulé à Montréal, le ou vers le 4 novembre 2020.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Garfield débutera le 26 août 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance protège le public en guidant la pratique professionnelle de ses membres. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline des représentants en assurance de personnes, représentants en assurance collective de personnes, planificateurs financiers (pour la déontologie et la discipline uniquement), agents en assurance de dommages, courtiers en assurance de dommages et experts en sinistre. www.chambreassurance.ca LinkedIn

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535