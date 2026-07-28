Radiation temporaire de Thomas Sylfra (certificat no. 141692)

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le 8 juillet 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire pour un total de 3 mois de M. Thomas Sylfra qui exerçait au moment des faits comme conseiller en sécurité financière.

M. Thomas Sylfra a plaidé coupable de tous les chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

De ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de clients alors qu'il leur faisait souscrire des contrats d'assurance;

D'avoir, à au moins 40 occasions et concernant environ 7 clients, modifié des documents après la signature de ces derniers pour ensuite les transmettre à l'assureur;

D'avoir, à environ 19 occasions et concernant 6 assurés, manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de l'exactitude des informations transmises à l'assureur.

Le tout s'est déroulé dans la région de Montréal, entre le 16 novembre 2020 et le 20 janvier 2023.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Sylfra débutera le 24 août 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

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Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535