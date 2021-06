Radiation temporaire de David Dickinson

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le 19 mai 2021, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. David Dickinson (certificat no 208693) pour une durée de deux mois.

M. Dickinson a plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire libellée comme suit :

"In Ottawa, Ontario, between February 21, 2018 and March 22, 2018, asked B.C., one of his employees, to perform and earn professional development units on his behalf and then claimed these professional development units as his own, thereby contravening section 16 of the Act respecting the distribution of financial products and services and sections 5 and 35 of the Code of ethics of the Chambre de la sécurité financière"

Le tout s'est déroulé à Ottawa entre le 21 février 2018 et le 22 mars 2018.

Veuillez noter que la radiation de M. Dickinson a débuté le 21 juin 2021.

