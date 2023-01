Radiation temporaire de Christian Boucher

MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le 22 décembre 2022, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Christian Boucher (numéro de certificat 104298 et numéro de BDNI 1432831) pour une durée de soixante-quinze jours.

M. Christian Boucher a été reconnu coupable de deux chefs d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d'avoir transmis des informations fausses, incomplètes ou inexactes à son client quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez CI, le tout s'est déroulé à Québec, entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016 ( chef 1) ainsi que de ne pas avoir agi avec professionnalisme et modération en dénigrant et tenant des propos mensongers à son client à l'égard de son représentant et en exerçant une pression indue sur son client pour qu'il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI, le tout s'est déroulé à Québec, entre mai 2016 et décembre 2016.

Veuillez noter que, M. Boucher ayant renoncé à l'appel, sa radiation débute dès à présent.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

À propos de la Chambre de la sécurité financière : www.chambreSF.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: et entrevues pour les médias : Geneviève Fontaine, [email protected], 514 434-2347