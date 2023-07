RADIATION TEMPORAIRE D'ANTONELLO DI CESARE

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le 6 juillet 2023, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Antonello Di Cesare (certificat 153534 et BDNI 1476151) pour une durée de dix ans.

M. Di Cesare a plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de s'être approprié des fonds appartenant à ses clients. Le tout s'est déroulé à Montréal, entre décembre 2019 et février 2022.

Veuillez noter que la radiation de M. Di Cesare débutera à l'expiration des délais d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Geneviève Fontaine, [email protected], 514 434-2347