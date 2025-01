RADIATION PERMANENTE DE EMMANUEL LAURENCE

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le 9 décembre 2024, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation permanente de M. Emmanuel Laurence (certificat no 231894 / BDNI 3927601).

M. Emmanuel Laurence a été reconnu coupable des deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

De ne pas s'être acquitté du mandat confié par V.D. en n'investissant pas auprès de RBC Assurances la somme de 60 000 $ qui lui avait été remise;

D'avoir remis à V.D. de faux documents lui laissant croire qu'il avait investi la somme de 25 000 $ dans un compte REER et de 35 000 $ dans un compte CELI auprès de RBC Assurances.

Le tout s'est déroulé dans la province de Québec entre le 22 février 2022 et le 30 avril 2022.

Veuillez noter que la radiation permanente de M. Emmanuel Laurence est effective depuis le 9 décembre 2024.

