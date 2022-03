MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce la mise en service de la nouvelle ligne de transport reliant Pointe-Parent aux collectivités d'Unamen Shipu et de La Romaine, dont l'alimentation en électricité dépendait entièrement d'une centrale thermique au diesel jusqu'à maintenant.

« Ce réseau autonome représentait une importante source d'émissions de gaz à effet de serre (GES). La mise en service de cette ligne est un jalon majeur dans l'atteinte de nos objectifs de conversion de nos réseaux autonomes à des sources d'énergie plus propres et moins chères tout en assurant la qualité du service et l'acceptabilité sociale », explique Éric Filion, Vice-président exécutif, chef de l'exploitation et de l'expérience client.

D'une longueur de 75 km et d'une tension de 34,5 kV, cette ligne évitera à terme la consommation de près de 4 millions de litres de diesel par année et l'émission d'environ 10 000 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer 2 500 véhicules à essence de nos routes.

Pour le moment, environ le tiers des clientes et clients de ces collectivités sont alimentés au moyen de la nouvelle ligne. À l'été 2022, Hydro-Québec effectuera d'importants travaux de conversion du réseau de distribution d'Unamen Shipu et de La Romaine pour que la totalité de la clientèle soit desservie par la ligne.

Hydro-Québec tient à souligner la collaboration et la contribution des collectivités d'Unamen Shipu, de Kegaska, de Nutashkuan, de Natashquan et de La Romaine dans le cadre de la réalisation de ce projet.

Réseaux autonomes au Québec

Hydro-Québec exploite une vingtaine de centrales thermiques afin d'alimenter en électricité les collectivités trop éloignées pour être raccordées au réseau principal. Si ces centrales représentent une infime partie de la production d'Hydro-Québec (moins de 1 %), elles sont responsables d'environ 43 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Hydro-Québec vise à convertir ses réseaux autonomes à un approvisionnement renouvelable à 80 % à l'horizon 2030.

Projets terminés :

Raccordement au réseau principal des collectivités d'Unamen Shipu et de La Romaine

Raccordement de deux éoliennes au réseau des Îles-de-la-Madeleine

Démonstration d'intégration de l'énergie solaire et de stockage d'énergie en milieu nordique à Quaqtaq

Projets en cours :

Raccordement des Îles-de-la-Madeleine (câbles sous-marins)

Construction d'une centrale hydroélectrique afin d'alimenter le village d' Inukjuak

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, Relations avec les médias, 514 289-5005