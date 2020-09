Commentant l'exploit, Pan Gang, président de Yili, a déclaré : « Cette réussite va certainement renforcer notre confiance et notre volonté de poursuivre l'excellence par la recherche et l'amélioration continue. Notre croissance n'est possible qu'au travers de l'effort collectif qu'incarne chaque membre de la famille Yili et surtout par la confiance et le soutien des consommateurs, nos investisseurs et nos partenaires mondiaux. Malgré les défis qui nous attendent dans l'environnement commercial, nous entendons maintenir la devise, à savoir 'Yili signifie la meilleure qualité', et rester fidèle à notre mantra centré sur le client, parce que nous voulons au final apporter à nos consommateurs une meilleure santé et une meilleure nutrition. »

Publié chaque année, le rapport Rabobank Global Top 20 Dairy est une vue d'ensemble des plus grandes entreprises laitières du monde et met en évidence les géants de l'un des secteurs alimentaires les plus porteurs du monde. Dans le rapport 2020, Rabobank a signalé que Yili, se classant parmi les cinq premières, est l'une des entreprises asiatiques qui ont le plus progressé au palmarès sur les ailes d'une croissance de près de 20 % en glissement annuel.

Au fil des ans, Yili a sans cesse engagé des efforts dans la promotion d'un « écosystème santé mondiale » et la valorisation de sa marque mondiale en mettant l'accent sur la fourniture de produits de haute qualité à ses clients. En s'adjoignant la meilleure ressource humaine du monde, conjuguée aux améliorations progressives de ses procédures de contrôle de la qualité, Yili garantit à ses clients le plus haut niveau d'assurance qualité.

Par ailleurs, pour avoir mis en place un système de veille sur les consommateurs, Yili a également accéléré la mise en œuvre de son initiative « Internet Plus » qui l'a vue se doter de technologies, telles que les systèmes de données à grande échelle, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IdO), afin de recueillir des informations plus précises sur les besoins des consommateurs. Forte des éclairages recueillis, ferments aussi de recherches plus approfondies sur les besoins des consommateurs, Yili a su développer des produits des mieux personnalisés répondant aux divers besoins de ses consommateurs.

Autre ambition, pas seulement un rêve, Yili tient au « Partage intégral de la santé dans le monde » à laquelle donne écho sa montée au palmarès, une étape importante dans le parcours entrepris par Yili pour assurer la santé à ses consommateurs mondiaux, en mettant en évidence la responsabilité des producteurs alimentaires mondiaux et en s'efforçant d'atteindre une meilleure assurance qualité.

En se classant cinquième parmi les producteurs laitiers mondiaux, Yili, qui continue de dominer le marché chinois des biens de consommation en pleine évolution, peut se féliciter de la confiance que lui ont témoignée ses consommateurs. Ce récent succès fait suite au nombre record de nominations de Yili dans huit catégories aux World Food Innovation Awards 2020 (prix mondiaux de l'innovation alimentaire) en février 2020, ainsi qu'aux World Dairy Innovations Awards 2020 (prix mondiaux de l'innovation laitière) organisés en juin 2020, qui récompensent l'excellence et l'innovation dans l'ensemble du secteur alimentaire et laitier mondial.

