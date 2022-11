Le produit du prêt est destiné à des investissements technologiques pour rénover le Complexe du Canal Lachine afin de parvenir à un profil à zéro émission nette de gaz à effet de serre. Les projets comprendront un système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à haut rendement énergétique et des systèmes innovateurs d'énergie renouvelable mis au point à partir de projets de recherche de L'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia. Quo Vadis Capital s'est aussi engagée à dépasser un seuil prédéfini de location à des groupes minoritaires choisis comme des artistes, des PME vertes, des travailleurs autonomes et des entreprises certifiées B-Corp, en échange de modalités et conditions de financement avantageuses. En maintenant des espaces de travail de grande qualité à prix accessible, Quo Vadis Capital est en mesure d'améliorer la présence de segments et de groupes clés vitaux pour le bien-être culturel et économique de la collectivité.

La Banque Nationale a agi comme agent de structuration dans la conception de ce prêt de transition à la carboneutralité, avec un indicateur clé de performance sociale, aligné sur le processus de certification selon les Normes du bâtiment à carbone zéro du Conseil du bâtiment durable du Canada. La transaction combine des éléments d'un financement durable traditionnel avec des composantes émergentes basées sur le comportement, et ce, pour créer des incitations financières reliées à un profil de performance plus holistique en matière de durabilité pour le Complexe du Canal Lachine.

« Je suis extrêmement fière de cette transaction. Elle nous permettra de financer des investissements majeurs dans la transition à la carboneutralité du Complexe du Canal Lachine qui sera mesurée selon des critères ESG », commente Natalie Voland, fondatrice et présidente de Quo Vadis Capital. « L'impact des critères ESG sur le rendement d'un immeuble est indéniable, alors que de plus en plus de locataires recherchent des immeubles inclusifs, intégrés et respectueux de l'environnement. »

« Depuis notre création, nous nous efforçons de bâtir des communautés d'affaires responsables par l'aménagement de bâtiments durables, en valorisant la préservation du patrimoine bâti et en soutenant la création de valeur économique, sociale et environnementale. Ce prêt nous permet de moduler notre impact et de paver la voie pour permettre aux institutions financières de jouer un rôle encore plus grand dans la promotion immobilière basée sur les critères ESG », a ajouté Mme Voland.

« La Banque Nationale est engagée à accompagner ses clients dans la transition énergétique. Le prêt de transition à la carboneutralité accordé à Quo Vadis Capital pour la revitalisation complète du Complexe du Canal Lachine en est un bel exemple. Ce type d'initiative s'inscrit dans notre volonté d'avoir un impact positif dans nos communautés », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

« La Banque Nationale est fière d'être une pionnière dans le marché avec une solution de financement innovatrice, à l'image de Quo Vadis Capital, et taillée sur mesure sur ses besoins d'affaires et valeurs ESG. Nous comptons des experts entièrement consacrés à la finance durable qui travaillent en étroite collaboration avec notre équipe de financement immobilier commercial. Ceux-ci conseillent et accompagnent nos clients immobiliers ayant des objectifs ambitieux en matière d'ESG », a déclaré René Demers, premier vice-président, Entreprises et Gestion privée, Immobilier à la Banque Nationale.

À propos de Quo Vadis Capital

Quo Vadis Capital est un pionnier de la gestion immobilière ESG avec son modèle d'affaires innovant Pathways, construisant des projets carboneutres accessibles et ayant un impact économique, social et environnemental réel. Quo Vadis Capital est reconnue pour la construction de communautés d'affaires prospères et responsables et la préservation du patrimoine bâti en pleine maîtrise des piliers ESG. Sa filiale Gi Quo Vadis gère aussi un portefeuille de plus de 1 million de pieds carrés au Québec. Suivez les activités de Quo Vadis Capital sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Quo Vadis Capital aimerait tout particulièrement remercier VA Capital pour son accompagnement dans ce projet.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 387 milliards de dollars au 31 juillet 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

