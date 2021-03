Le Fonds pour la large bande du CRTC allouera jusqu'à 57,7 millions de dollars à des projets de transport.

OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 19 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a annoncé que sept projets de transport recevront jusqu'à 57,7 millions de dollars de financement du Fonds pour la large bande.

Un réseau de transport d'environ 1 400 km sera construit dans le Nord du Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Les projets visent 15 collectivités rurales et éloignées, représentant près de 6 500 ménages, dont cinq communautés autochtones de langue officielle en situation minoritaire. Une fois les travaux achevés, ces réseaux permettront d'offrir une meilleure connectivité de transport à ces collectivités et jusqu'à 55 établissements qui fournissent un service public, p. ex. des écoles, centres médicaux et bibliothèques.

Le Fonds pour la large bande allouera au total jusqu'à 57,7 millions de dollars aux entreprises suivantes :

L'Administration régionale Kativik (Québec)

Cogeco Connexion Inc. ( Ontario )

) Nexicom Inc. ( Ontario )

) Columbia Basin Broadband Corporation (Colombie-Britannique)

Les bénéficiaires du financement s'engagent à fournir un accès de gros à leur infrastructure aux entités qui souhaitent offrir des services Internet de détail. En améliorant la connectivité à large bande et en aidant à favoriser la concurrence, les projets auront un impact positif sur les collectivités avoisinantes.

Avant de recevoir le financement, les bénéficiaires doivent compléter un énoncé des travaux détaillé de leur projet, incluant les coûts et le calendrier, qui doit être approuvé par le CRTC. La construction de la plupart des projets annoncés aujourd'hui devrait commencer au plus tôt dans la seconde moitié de 2021.

Le CRTC continue d'évaluer les demandes soumises au deuxième appel de demandes. D'autres annonces de financement seront faites au fur et à mesure que des projets supplémentaires seront approuvés.

Citation

« Nous sommes heureux de financer ces projets de grande qualité qui permettront l'installation de réseaux de fibres optiques dans des collectivités qui sont aux prises avec des connexions Internet plus lentes. Les Canadiens qui vivent dans ces régions du pays peuvent espérer obtenir une meilleure connectivité à large bande, essentielle pour participer à l'économie numérique du Canada. Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, nous nous rapprochons de l'objectif de fournir un accès Internet à large bande à 90% des ménages et des entreprises du pays d'ici la fin de 2021. »

- Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC

En bref

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Fonds pour la large bande a jusqu'à présent engagé près de 156,5 millions de dollars pour améliorer les services d'accès Internet à large bande de 107 collectivités, ce qui représente environ 24 500 ménages.

Les détails de chaque projet (notamment les collectivités concernées, la longueur du réseau à construire et la contribution du Fonds pour la large bande du CRTC) se trouvent dans le document d'information.

Les demandes ont été évaluées en fonction de plusieurs facteurs, notamment leur mérite technique, leur viabilité financière, le niveau de consultation de la communauté et le montant du financement provenant d'autres sources - tant publiques que privées.

En novembre 2019, le CRTC a lancé un deuxième appel de demandes de projets en vue d'améliorer les services d'accès Internet à large bande et sans fil mobiles partout au Canada . Le CRTC a reçu 586 demandes pour un financement total de plus de 1,5 milliard de dollars.

. Le CRTC a reçu 586 demandes pour un financement total de plus de 1,5 milliard de dollars. Le Fonds pour la large bande du CRTC accordera jusqu'à 750 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer des projets qui améliorent les services d'accès Internet à large bande dans les régions mal desservies du Canada . Il est complémentaire aux investissements du secteur privé et aux initiatives du secteur public.

. Il est complémentaire aux investissements du secteur privé et aux initiatives du secteur public. L'objectif de service universel du CRTC pour les services d'accès Internet fixes vise à fournir aux Canadiens un accès à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement, avec une option de forfait de données illimitée.

L'objectif de service universel pour les services sans fils mobiles est que tous les Canadiens aient accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d'évolution à long terme [LTE]). Elle doit être accessible dans les ménages et les entreprises, ainsi que le long des routes principales.

En 2019, 45,6 % des ménages ruraux avaient accès à des services Internet à large bande qui offrent 50 Mbps en téléchargement, 10 Mbps en téléversement et des données illimitées.

Le CRTC s'attend à ce que les services d'accès Internet à large bande fixe soient disponibles pour 90 % des ménages et entreprises canadiens d'ici la fin de 2021, et pour la totalité d'entre eux dès que possible.

Liens connexes

Question ou plainte

Restez connecté

Suivez-nous sur Twitter @CRTCfra

Donnez-nous votre avis sur Facebook www.facebook.com/crtcfra

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Renseignements: Relations avec les médias, [email protected]; Demandes de renseignements générales, 819-997-0313, Sans frais 1-877-249-CRTC (2782), ATS 819-994-0423

Liens connexes

http://www.crtc.gc.ca