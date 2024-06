Quintupler les mises en chantier : nécessaire pour combler le profond déficit de logements d'ici 2030

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - À quelques jours du 1er juillet, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) met en lumière l'urgence de quintupler les mises en chantier pour ramener l'abordabilité d'ici 2030.

Malgré une légère embellie des mises en chantier ces derniers mois, cette amélioration demeure largement insuffisante pour combler le profond déficit de logements requis d'ici 2030, qui s'élève à 1,2 million d'unités, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Au rythme actuel des mises en chantier en 2024, soit environ 44 000 unités par année, nous ne comblerons ce déficit qu'en 2051. Cependant, pour y parvenir d'ici 2030, il faudrait mettre en chantier plus de 240 000 unités par année, soit quintupler le rythme actuel.

Une demande en hausse nécessitant des actions immédiates

Au cours des deux prochaines années, la demande demeurera forte, en particulier dans le segment locatif, en raison d'une arrivée record de résidents non permanents et de l'accès à la propriété qui diminue à cause de l'inabordabilité des propriétés. Les coûts de construction élevés, les nombreuses charges publiques et les conditions de financement difficiles ralentissent lourdement l'offre de nouveaux logements.

Une étude récente concernant les préoccupations des Québécoises et des Québécois sur leur logement ainsi que divers aspects de la crise de l'habitation révèle que 78 % des répondants ont affirmé que les actions mises en place par les gouvernements fédéral et provincial pour régler la crise du logement sont « insuffisantes ». L'APCHQ appelle donc à une action urgente et coordonnée de la part des gouvernements et des acteurs du secteur de la construction.

« Nous devons agir maintenant et de manière décisive pour faire face à cette crise. Il est impératif de créer un environnement favorable à la construction de logements afin de répondre à la demande croissante et d'assurer l'abordabilité pour tous les ménages québécois », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Il est urgent de mettre en place des politiques et des initiatives qui faciliteront et accéléreront la construction de nouvelles unités, tout en s'assurant que ces logements répondent aux besoins de toutes et tous.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 21 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cell.: 514 237-7096, [email protected]