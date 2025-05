AVIS AUX MÉDIAS - Grève dans le secteur résidentiel - La capacité de payer des ménages: une priorité pour l'APCHQ

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) exprime sa profonde déception face à l'échec des négociations et constate avec regret le déclenchement de la grève par l'Alliance syndicale aujourd'hui.

« Au cours des dernières semaines, l'APCHQ a déployé des efforts considérables pour éviter la grève, et surtout pour respecter la capacité de payer des ménages, alors que dans le secteur résidentiel, l'impact salarial se répercute directement sur ces derniers, qui sont les ultimes payeurs - contrairement aux autres secteurs qui ont des structures fiscales différentes et dont, dans bien des cas, la proportion de la main d'œuvre est moindre. Dans un contexte où plusieurs familles peinent déjà à se loger, l'abordabilité constitue un des enjeux centraux de ce conflit de travail et doit être considéré avec diligence », insiste l'APCHQ.

L'APCHQ souligne qu'elle a déposé plusieurs propositions sur la table, toutes refusées :

22 avril 2025 : offre à 16,5 %

19 mai 2025 : offre intérimaire de 5% pour la première année

27 mai 2025 : offre de 18%

L'APCHQ demeure néanmoins ouverte au dialogue pour arriver à une entente négociée et prête à reprendre les négociations à tout moment.

Rappelons que l'Alliance syndicale réclame depuis le 9 avril dernier, une hausse salariale de 24.35 % (8,35 % la première année, puis 6 %, 5,5 % et 4,5 % les trois années suivantes). L'APCHQ estime que cette demande générerait un coût supplémentaire direct de 55 000 $ sur une maison unifamiliale neuve ou un condo (2 chambres), 40 000$ sur un semi-détaché et une hausse de loyer de 140$ pour un logement (2 chambres).

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et elle agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

Renseignements : Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, cyriaque,[email protected]