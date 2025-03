Quête de profits : la SAQ abuse, dénonce le syndicat des employé-es

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Rien ne semble arrêter la direction de la SAQ dans sa volonté de récupérer ses parts de marché et de rehausser son taux de profitabilité. Mais les changements annoncés aujourd'hui risquent toutefois de mettre à mal le caractère public de la société d'État, sans aucune garantie de rehausser les dividendes versés au gouvernement, prévient le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN).

« Depuis le début de l'année, la SAQ a indiqué vouloir fermer huit succursales à travers le Québec, déplore la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche. Du même souffle, la SAQ nous annonce l'octroi au secteur privé de 34 nouvelles agences SAQ, en plus de vouloir créer jusqu'à 100 "micro-agences" privées, y compris en territoire à forte densité comme Montréal, où la direction prévoit en ouvrir 6 dès le mois de mai. C'est une privatisation directe du réseau des succursales », déplore-t-elle.

La représentante syndicale rappelle pourtant qu'au fil des ans, la société d'État a su s'adapter aux nouveaux marchés tout en conservant son caractère public.

« Nous avons su innover, rappelle Lisa Courtemanche. Nous avons mis sur pied les SAQ Express pour mieux desservir la clientèle. Nous avons ouvert des micro-succursales publiques, à l'intérieur de magasins d'alimentation, comme à LaSalle et à Contrecœur. D'où vient ce besoin de multiplier les agences privées, alors que le modèle public de la SAQ continue de faire ses preuves, année après année ? »

Uber Eats, le comble de l'absurde

Le syndicat des employé-es de la SAQ est encore estomaqué par la volonté de la société d'État de permettre à des firmes étrangères comme Skip ou Uber Eats de procéder à la livraison des produits offerts par la SAQ.

« En même temps qu'on nous demande de retirer les vins américains des tablettes, la SAQ laisse entrer les géants du numérique et leurs algorithmes au sein de son réseau de distribution. C'est à n'y rien comprendre. Plutôt que de miser sur son personnel ou sur des entreprises d'ici, la SAQ va complètement à contre-courant des préoccupations de la population québécoise, alors que les États-Unis et les oligarques du Web constituent une menace réelle à notre économie », d'affirmer la présidente du syndicat.

