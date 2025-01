Question de principes Les visages de la déontologie

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les journalistes Paul Journet, Jasmine Legendre et Thomas Gerbet se prêtent au jeu d'expliquer la déontologie journalistique dans une nouvelle série de vidéos du Conseil de presse du Québec.

Intitulées « Question de principes », ces capsules s'adressent à tous ceux qui s'intéressent au travail journalistique. Que peuvent et ne peuvent pas faire les journalistes? Quelles règles les guident dans l'exercice de leur travail? Contrairement aux autres communicateurs, les journalistes sont encadrés par des principes déontologiques qui visent à assurer la transmission d'une information de qualité. Voici quelques-uns de ces principes, qui sont démystifiés dans ces courtes vidéos.

Paul Journet, chroniqueur à La Presse, met de l'avant les grands principes qui concernent le journalisme d'opinion. Si les chroniqueurs et les éditorialistes peuvent donner leur point de vue, ils doivent d'abord présenter les faits avec exactitude. Paul nous raconte de quelle façon il s'y prend.

Jasmine Legendre, cheffe de division vidéo et journaliste au quotidien Le Devoir, s'attarde au respect des personnes. Elle explique notamment dans quelles circonstances elle mentionne les caractéristiques personnelles des gens qui sont au cœur de ses reportages, afin d'éviter d'entretenir des préjugés.

Le journaliste de Radio-Canada Thomas Gerbet, quant à lui, insiste sur plusieurs principes qui guident le journalisme factuel. Voyez sur quels principes fondamentaux Thomas se base pour assurer la confiance du public.

Avec ces capsules vidéos accessibles à tous, le Conseil de presse souhaite rendre vivant son Guide de déontologie journalistique , qui contient les principes fondamentaux à l'exercice du journalisme, afin de garantir au public une information de qualité.

La première capsule vidéo est déjà accessible sur le site Internet du Conseil de presse du Québec (conseildepresse.qc.ca). Les deux autres suivront respectivement les 22 et 29 janvier.

Le Conseil de presse remercie le journaliste Simon Coutu et la productrice Stéphanie Merizzi pour la réalisation de cette série de vidéos, de même que les trois journalistes qui ont accepté le défi.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

