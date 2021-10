Quelles sont les répercussions de la pandémie sur la santé et la vie des Québécois?

L'Enquête québécoise sur la santé de la population

L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) est une enquête transversale à portée provinciale, régionale et locale qui vise à recueillir des renseignements sur les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale, et certains déterminants de la santé de la population québécoise de 15 ans et plus. Elle est réalisée tous les six ans pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Parmi les 45 000 répondants de cette enquête, 7 000 personnes ont répondu à des questions portant spécifiquement sur la pandémie de COVID-19 entre novembre 2020 et avril 2021, ce qui a permis de mesurer certaines répercussions de celle-ci sur la vie des Québécois de 15 ans et plus.

Les résultats complets de l'EQSP seront diffusés en mai 2023.