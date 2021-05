Quelle est la vision de la CAQ pour le secteur maritime ?

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui s'ouvrent les premières Assises québécoises du secteur maritime. Le Parti libéral du Québec salue cette initiative. Cependant, il s'est écoulé près de 3 ans depuis l'élection de la CAQ et nous n'avons toujours aucune indication quant à la vision de la CAQ du secteur maritime, qui est pourtant un secteur pilier de notre économie. Les dernières consultations avec l'industrie datent de 2019, et la stratégie maritime se terminait en 2020. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, M. Enrico Ciccone, demande depuis plusieurs semaines au gouvernement caquiste de profiter des Assises pour démontrer son réel engagement envers le secteur et déposer une stratégie maritime digne du 21e siècle, qui prend en compte le progrès économique, social et environnemental.

« L'industrie maritime est vivante et dynamique. Elle est bien implantée dans une majorité de régions du Québec. Elle offre des emplois payants à des milliers de Québécoises et de Québécois. Mais comme plusieurs secteurs, elle vit les contrecoups de la pandémie et n'échappe pas non plus aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Elle a besoin d'un gouvernail pour la diriger à travers ses enjeux. Malheureusement, c'est le silence radio du côté de la CAQ. Chaque fois qu'on les questionne sur le sujet, la réponse que l'on nous sert, c'est que la vision s'en vient… Près de 3 ans après son arrivée au pouvoir, nous nous attendons à ce que le gouvernement profite des Assises pour déposer officiellement la vision maritime de la CAQ. Sinon, ce sera un signal clair que ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement. »

Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports.

