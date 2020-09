Quelle est la solution de Jean Coutu pour mettre fin au lock-out ?

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Jean Coutu maintient la ligne dure envers les 700 employé-es de son centre de distribution de Varennes. L'employeur a d'abord obtenu, dès jeudi dernier, une injonction pour limiter le nombre de piqueteurs pendant son lock-out.

En fin de semaine, il n'a déposé aucune nouvelle proposition pendant les deux journées de négociation de samedi et de dimanche derniers. Jean Coutu a malgré tout maintenu son lock-out à l'entrepôt central de Varennes. C'est le troisième lock-out de l'entreprise depuis 1992.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN) déplore l'attitude des négociateurs du Groupe Jean Coutu (filiale de Metro) qui maintiennent obstinément leur position du 15 juillet dernier. « L'employeur n'a pas à nous tenir en otage parce qu'il n'arrive pas à se donner un mandat clair pour avancer dans la négociation », fait valoir la présidente du syndicat, Audrey Benoît, en précisant qu'en raison de l'injonction, un piquetage symbolique va maintenant se transporter devant certaines pharmacies.

Économies sur le dos des travailleurs ?

Le syndicat s'interroge sur les véritables motifs de Jean Coutu pour maintenir son lock-out sans proposer de solutions. « Est-ce que l'employeur veut financer son troisième trimestre en raison d'une perte de vitesse ou se préparer au recours collectif contre les frais supplémentaires chargés aux détenteurs d'assurances privées ? », s'interroge la présidente.

Très peu de dates de négociation

La prochaine séance de négociation ne sera possible que samedi prochain. Deux autres dates qui n'ont pas encore été confirmées officiellement, dont une en octobre et une en novembre, pourraient s'ajouter au calendrier. « Ce n'est pas à ce rythme et avec cette attitude que Jean Coutu va pouvoir régler ce conflit rapidement », estime Audrey Benoît en rappelant que l'entrepôt de Varennes est maintenant équipé pour approvisionner les pharmacies Brunet, qui font également partie de Metro. Cette situation devrait inciter Jean Coutu à négocier activement.

