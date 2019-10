Quel est le portrait d'un PDG moderne? Pas celui d'une femme, selon un sondage de Plan International Canada

Des données recueillies par Plan International Canada révèlent que seulement 10 pour cent des jeunes au Canada croient le portrait d'un PDG représente une femme

TORONTO, le 8 oct. 2019 /CNW/ - Faites la connaissance d'un bon leader : confiant, intelligent et organisé - et un homme - pour la majorité des jeunes au Canada et selon un nouveau sondage sur le leadership mené par Plan International Canada, qui a confirmé que seulement 10 pour cent des jeunes canadiens imaginent une femme quand ils pensent à un PDG.

Le sondage, mandaté pour souligner la Journée internationale des filles, a révélé que les filles et les garçons croient que la principale qualité qu'un leader devrait posséder est la confiance, suivie de l'intelligence et d'un excellent sens de l'organisation. Toutefois, bien que 75 pour cent des filles et des jeunes femmes aient confiance en leur capacité à diriger, seulement 55 pour cent se disent confiantes et 81 pour cent doutent au moins occasionnellement qu'elles ont ce qu'il faut pour être de bonnes dirigeantes.

Les résultats indiquent que, malgré le progrès, les stéréotypes et les perceptions liés au genre représentent encore des obstacles au leadership pour les filles. Près de six filles sur dix disent ressentir occasionnellement la pression de changer la façon dont elles agissent pour atteindre leurs aspirations à devenir leaders (57 pour cent), et les garçons ont davantage tendance à décrire les filles comme étant attentionnées (54 pour cent) ou émotives (53 pour cent) plutôt que confiantes (32 pour cent).

« Pour la deuxième année consécutive, notre sondage démontre clairement que les filles et les jeunes femmes à l'échelle du pays sont prêtes et aptes à diriger, mais les perceptions les empêchent encore d'agir », affirme Caroline Riseboro, présidente et chef de la direction de Plan International Canada. « Bien que les filles aient confiance en elles, nous devons changer le statu quo afin qu'elles aient droit à un soutien indéfectible dans tous les domaines de leur vie et qu'elles puissent atteindre leurs aspirations en matière de leadership, peu importe leur nature. »

« Le décalage entre l'ambition et la façon dont les filles et les jeunes femmes évaluent leurs capacités à diriger est complexe, mais on peut lui donner un sens lorsqu'on tient compte des barrières systémiques et de la socialisation des sexes dans le développement des attitudes et des perceptions à un jeune âge », affirme Saadya Hamdani, directrice, Égalité des sexes chez Plan International Canada. « Le problème n'est pas lié à une question de potentiel ou de capacités des filles, il est attribuable aux environnements sociaux et institutionnels dans lesquels elles doivent évoluer. »

Dans le cadre de la Journée internationale des filles 2019, Plan International Canada invite tous les Canadiens à appuyer les filles en route vers le leadership en testant leurs connaissances, en partageant de l'information qui défie les normes sociales et en favorisant l'accès à des ressources - comme l'éducation et le développement des compétences - afin d'aider les filles à prendre des décisions qui leur permettront de réaliser leurs aspirations à devenir des leaders. Les Canadiens peuvent s'impliquer de plusieurs façons pour défier la norme lors de la Journée Internationale des filles 2019 :

Testez vos connaissances : Faites tomber vos propres préjugés en obtenant les faits véridiques à propos des droits et du leadership des filles au Canada et autour du monde et en participant au jeu Fact or Fact Check Game, qui peut être téléchargé en ligne, ou en participant, en personne, en vous rendant au CF Toronto Eaton Center les 11 et 12 octobre. Pour plus d'informations, visitez le www.plancanada.ca/day-of-the-girl

: Faites tomber vos propres préjugés en obtenant les faits véridiques à propos des droits et du leadership des filles au et autour du monde et en participant au jeu Fact or Fact Check Game, qui peut être téléchargé en ligne, ou en participant, en personne, en vous rendant au CF Toronto Eaton Center les 11 et 12 octobre. Pour plus d'informations, visitez le Entamez une conversation au sujet du leadership chez les filles : Parlez des faits à des amis, des membres de votre famille ou des collègues et de l'importance d'appuyer les jeunes filles. Encouragez-les à passer à l'action. Trouvez des outils pratiques pour déclencher une conversation au www.plancanada.ca/day-of-the-girl

: Parlez des faits à des amis, des membres de votre famille ou des collègues et de l'importance d'appuyer les jeunes filles. Encouragez-les à passer à l'action. Trouvez des outils pratiques pour déclencher une conversation au www.plancanada.ca/day-of-the-girl Donnez : Beaucoup de filles canadiennes interrogées croient que l'éducation est le plus important outil pour réaliser leurs objectifs en matière de leadership. Malheureusement, plus de 130 millions de filles n'ont pas accès à ce précieux outil. Du 10 au 12 octobre, textez POWER au 30333 pour faire un don de 10 $ afin d'envoyer 100 fillettes réfugiées sud-soudanaises à une école de l'Ouganda pour qu'elles aient accès à une éducation qui les aidera à réaliser leur plein potentiel. L'argent supplémentaire recueilli sera investi dans des projets en urgent besoin de fonds chapeautés par Plan International Canada.

Autres résultats du sondage :

Sur le leadership :

Les filles canadiennes ont le plus souvent décrit un bon leader en utilisant les mots confiance (76 pour cent); organisation (76 pour cent); soutien (69 pour cent) et intelligence (67 pour cent).

Les filles ont le plus souvent affirmé que l'éducation est l'outil dont elles ont besoin pour atteindre leurs aspirations à devenir leaders (20 pour cent), et le plus souvent dit qu'elles y ont accès (24 pour cent).

Sur les perceptions :

Cinquante-trois pour cent des garçons et des jeunes hommes interrogés ont qualifié les filles d'émotives, mais seulement 10 pour cent ont utilisé cet adjectif pour décrire un bon leader.

Cinquante-sept pour cent des garçons et des jeunes hommes interrogés ont choisi le mot fort pour décrire un bon leader, mais seulement 31 pour cent d'entre eux ont décrit les filles comme étant fortes.

Près de la moitié des filles canadiennes (49 pour cent) croient que les sports de gars sont plus valorisés que les sports de filles à leur école secondaire.

Plus de sept filles canadiennes sur 10 (72 pour cent) croient que les filles et les femmes font plus ou relativement plus de tâches ménagères à la maison que les gars et les hommes.

Sur le mentorat :

Parmi les filles canadiennes ayant affirmé avoir un mentor, 76 pour cent ont affirmé que leur mentor est une femme.

Les filles ont tendance à affirmer que les femmes sont souvent plus ou relativement plus accessibles (79 pour cent) que les hommes en position de pouvoir (57 pour cent).

Trois filles canadiennes sur dix (32 pour cent) ont révélé qu'elles ne parlent jamais de leurs aspirations à devenir leader avec leur famille ou des adultes de confiance.

Près de huit filles canadiennes sur dix (78 pour cent) ont révélé que leurs pairs de sexe féminin soutiennent ou soutiennent quelque peu leurs aspirations à accéder à une position de leadership (78 pour cent).

Au sujet de ce sondage

Entre le 15 septembre et le 24 septembre 2019, Nanos a mené un sondage en ligne auprès de 1 145 filles et 1 065 garçons canadiens âgés entre 14 et 24 ans. Les participants ont répondu à un sondage en ligne. Les résultats ont été vérifiés et pondérés statistiquement selon les dernières données de recensement, et l'échantillon a été géographiquement stratifié pour être représentatif du Canada. Aucune marge d'erreur ne s'applique à ce sondage.

Joignez-vous en ligne aux conversations sur la Journée internationale de la fille de Plan International Canada:

Mots-clics : #Jourdelafille | #Défierlanorme

Twitter : @plancanada | @biaagcanada

Twitter et Plan International Canada se sont unis pour créer une émoticône conçue pour aider le Comité de défense des droits des jeunes canadiens de Plan International Canada, qui sera disponible tout spécialement pour souligner la Journée internationale des filles, du 7 au 13 octobre 2019. Cette émoticône sera automatiquement disponible en twittant avec #Jourdelafille.

Instagram : @plancanada | @biaagcan

Facebook : PlanCanada | Parce que je suis une fille

Au sujet de la Journée internationale des filles

En 2009, Plan International Canada lançait une campagne d'envergure de deux ans visant à mobiliser des milliers de Canadiens en vue d'instituer une Journée internationale de la fille dans le cadre de Parce que je suis une fille, une initiative mondiale visant à éliminer l'inégalité entre les sexes et à reconnaître les droits des filles comme étant des droits de la personne. En décembre 2011, grâce au soutien unanime de tous les partis du Parlement canadien et des Nations Unies, le 11 octobre a officiellement été décrété Journée internationale des filles.

En plus de publier de nouvelles données pour souligner la Journée internationale des filles, Plan International Canada permet à 30 filles canadiennes âgées de 14 à 24 ans de partager les sièges de PDG, présidents et chefs d'entreprise pendant une journée complète dans le cadre de l'initiative Place aux filles . Des États-Unis à la Thaïlande, des centaines de filles prendront les rôles de journalistes, d'animatrices, de femmes d'affaires et de politiciennes d'ici au et le 11 octobre pour exiger l'égalité en matière de pouvoir, de liberté et de représentation des filles et des jeunes femmes.

Au sujet de Plan International Canada

Plan International Canada, un organisme de bienfaisance enregistré faisant partie d'une organisation mondiale, est voué à l'avancement des droits des enfants et de l'égalité pour les filles. Nous tissons des partenariats solides pour la cause depuis plus de 80 ans, et nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 70 pays. Nous invitons tous les Canadiens à défier la norme, à miser sur le pouvoir et le potentiel de chaque enfant et à se lever chaque fois qu'il est question de jeunes opprimés, exploités ou laissés pour compte, ou encore de jeunes filles traitées inéquitablement. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chacun peut réaliser son plein potentiel. Pour obtenir plus de renseignements, visitez plancanada.ca, suivez @PlanCanada sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #défierlanorme, et joignez-vous à la conversation.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez plancanada.ca et becauseiamagirl.ca.

SOURCE Plan International Canada

Renseignements: Les médias peuvent contacter : Laura Arlabosse-Stewart, Plan International Canada, 416 822-1095, LArlabossestewart@plancanada.ca; Camille Larose, Hill+Knowlton Stratégies, 514 375-0174, Camille.Larose@hkstrategies.ca

Related Links

www.plancanada.ca