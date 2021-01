MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Convaincue de la nécessité de miser sur l'électrification des transports pour participer à la lutte aux changements climatiques, Québecor est heureuse de se joindre à l'initiative EV100, un regroupement d'entreprises mondiales lancé par le Climate Group dont la mission est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques au sein des entreprises d'ici 2030.

Comptant déjà de nombreux véhicules électriques dans son parc, Québecor a entrepris, en janvier 2020, l'accélération d'un virage entamé il y a quelques années en s'engageant à électrifier la totalité des quelque 1 000 voitures et camions légers de l'ensemble de ses filiales dont Vidéotron et Groupe TVA. Ce plan s'articulera autour de l'achat de voitures électriques et de la conversion des moteurs à essence de ses camions légers en moteurs électriques grâce à une technologie québécoise. À terme, Québecor pourra diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 %.

« Québecor est fière de se joindre à l'initiative EV100. En tant qu'entreprise, il est important pour nous de faire preuve de leadership en mettant en place des plans d'action efficaces pour réduire notre empreinte écologique et en misant sur l'électrification des transports grâce à l'hydroélectricité, une des plus grandes richesses naturelles collectives du Québec. Il en va de notre devoir, et Québecor est fière de prendre cet engagement pour ses employés, ses investisseurs, ses partenaires et bien sûr, pour ses millions de clients. Nous espérons que plusieurs autres entreprises, petites et grandes, entreprendront ce virage dont la réussite dépend de la participation de tous les acteurs de la société », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Nous sommes heureux d'accueillir Québecor en tant que nouveau membre d'EV100. En se joignant à cette initiative de leadership internationale, Québecor démontre son engagement envers le transport électrique et sa communauté. Nous espérons que son exemple inspirera de nombreuses autres entreprises à rejoindre EV100 en Amérique du Nord et dans le monde entier afin d'agir pour un avenir plus propre et prospère », a déclaré Amy Davidsen, directrice pour l'Amérique du Nord du Climate Group.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos du Climate Group

Climate Group est un catalyseur d'action efficace en faveur du climat. Notre objectif est de parvenir à un monde sans émissions nettes de carbone d'ici 2050 pour une plus grande prospérité collective. Nous nous concentrons sur les systèmes avec les émissions les plus élevées et sur les endroits où nos réseaux ont le plus de possibilités de faire évoluer les choses. Pour ce faire, nous mettons en place des réseaux étendus et influents. De plus, nous responsabilisons les organisations, en transformant leurs engagements en actions. Nous partageons ce que nous réalisons ensemble pour montrer à d'autres organisations ce qu'elles peuvent faire. Nous sommes une organisation internationale à but non lucratif, fondée en 2004, avec des bureaux à Londres, New Delhi et New York. Nous sommes fiers de faire partie de la coalition We Mean Business. Suivez-nous sur Twitter @ClimateGroup.

