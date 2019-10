Québecor poursuit son engagement envers le Festival du nouveau cinéma aux côtés d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 11e année, Québecor offre son soutien, à titre de partenaire présentateur, au Festival du nouveau cinéma (FNC) qui se tiendra à Montréal du 9 au 20 octobre 2019. Pour l'occasion, l'entreprise remettra plusieurs prix dont la prestigieuse Louve d'or récompensant le meilleur long métrage de la Compétition internationale. Pour sa part, Éléphant : mémoire du cinéma québécois, le plus grand projet philanthropique de Québecor, présentera au cours du festival trois films québécois restaurés par son équipe.

Des films québécois marquants au cœur de la programmation du FNC

Grâce à Éléphant, le public aura notamment la chance de renouer avec l'œuvre singulière et poétique du cinéaste André Forcier, qui recevra la Louve d'honneur dans le cadre d'un hommage lui étant rendu par le FNC. Éléphant présentera deux films de cet illustre réalisateur, soit L'eau chaude l'eau frette (1976) et Le vent du Wyoming (1994), ainsi que La cuisine rouge (1980), de Paule Baillargeon et Frédérique Collin.

Horaires des projections

L'eau chaude l'eau frette : 17 octobre à 18 h au Cinéma Impérial

: 17 octobre à 18 h au Cinéma Impérial Le vent du Wyoming : 19 octobre à 15 h à la Cinémathèque québécoise

: 19 octobre à 15 h à la Cinémathèque québécoise La cuisine rouge : 20 octobre 19 h 15 à la Cinémathèque québécoise

« Je me réjouis qu'Éléphant participe cette année au FNC aux côtés de Québecor en y présentant des films québécois qui font partie de notre patrimoine cinématographique. Nous sommes fiers d'offrir au public du FNC un accès privilégié à ces œuvres marquantes, puisque cela rejoint notre volonté de faire voir et revoir au plus grand nombre ces longs métrages qui témoignent de notre histoire », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La grande famille Québecor présente au FNC

Québecor

Remise de la Louve d'or au meilleur long métrage de la Compétition internationale, accompagnée d'une bourse en argent de 15 000 $;



Remise du Prix de la diffusion au film canadien s'étant le plus démarqué, accompagné d'une bourse d'une valeur de 30 000 $ en services publicitaires;

Soutien financier et vaste campagne promotionnelle sur l'ensemble de ses plateformes médiatiques de l'entreprise.

MELS

Remise du Prix du public pour le meilleur court métrage de la compétition, accompagné d'une bourse d'une valeur de 5000 $ en location d'équipement cinématographique.

TVA Films

Distribution du film Désolé de vous avoir manqué de Ken Loach , présenté en première nord-américaine avec sous-titres en français.

de , présenté en première nord-américaine avec sous-titres en français. Cinéma Impérial

Point de vente officiel du FNC;



Hôte de la soirée de clôture et de remise des prix, ainsi que de 21 projections de films.

Vidéotron

Prestation de services en télécommunications à titre de partenaire associé.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

