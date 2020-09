MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec Québecor, chef de file canadien des télécommunications, des médias et du divertissement. Ce partenariat, d'une durée de 3 ans, permettra d'une part à Québecor de renforcer son implication dans le développement de l'écosystème des transports électriques et intelligents, et d'autre part à Propulsion Québec d'accompagner et de soutenir l'entreprise dans son plan d'électrification de son parc de véhicules.

Depuis de nombreuses années, Québecor a démontré un vif engagement en matière de lutte aux changements climatiques. Membre de la grappe depuis janvier 2020, Québecor a annoncé cette année, lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec Propulsion Québec, son plan d'action visant à accélérer l'électrification de l'ensemble de son parc de plus de 1 000 véhicules, comptant déjà près de 40 voitures électriques. Ce plan s'articulera autour de la conversion des moteurs à essence de ses camions légers en moteurs électriques ainsi que de l'achat de voitures électriques.

Aujourd'hui, à travers son statut de partenaire de Propulsion Québec, Québecor réitère son appui et son engagement envers la grappe et renforce sa contribution à l'amélioration de la mobilité et de la qualité de vie de millions de Québécois et de Canadiens.

Ce partenariat stratégique fait de Québecor un contributeur de choix pour la 2e édition d'IMPULSION MTL, un Forum international sur la gestion des parcs de véhicules organisé par Propulsion Québec dont le lancement aura lieu le 27 octobre prochain. D'ici 2023, Québecor collaborera étroitement avec la grappe des véhicules électriques et intelligents sur différents projets d'études et activités de mobilisation de cet écosystème.

Citations

« Propulsion Québec est très fière d'accueillir un nouveau partenaire comme Québecor, un fleuron québécois ayant fait de la lutte aux changements climatiques une de ses priorités et contribuant ainsi à l'effort de relance de l'économie québécoise en ces temps plus incertains. Le momentum est plus que bien choisi pour réitérer son appui envers notre grappe, à l'heure où les leaders gouvernementaux, économiques et environnementaux font de l'électrification un vecteur clé de relance pour une société et une économie plus vertes, justes et prospères. De par sa confiance à l'égard de Propulsion Québec, Québecor contribue à faire prospérer l'industrie des TEI et à confirmer sa place de chef de file québécois et canadien en matière de développement durable », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents.

« Québecor est fière de s'associer à Propulsion Québec, un partenaire clé avec qui nous poursuivrons notre engagement dans la lutte aux changements climatiques et participerons à la transition énergétique du Québec vers une économie durable. Québecor a toujours été une pionnière soucieuse de son impact économique, social et environnemental au sein de la société. C'est donc avec grande fierté que nous accélérons maintenant notre ambitieux plan d'électrification des transports en misant sur l'hydroélectricité afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 170 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), du Fonds de solidarité de la FTQ, de la Ville de Québec, de Québecor et d'ATTRIX.

Twitter : @PropulsionQC

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Audrey-Anne Desaulniers, Chargée de communications et de relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 755-9877; Québecor, [email protected] | 514-380-4572

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/