Québecor Affichage conclut un accord de principe avec NEO-OOH

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Québecor Média inc., par sa division Québecor Affichage, est fière d'annoncer qu'elle a conclu un accord de principe avec Média Groupe inc. pour l'acquisition de l'ensemble des activités d'affichage publicitaire pancanadiennes de NEO-OOH. À la clôture de cette transaction, Québecor Affichage renforcera son empreinte publicitaire en élargissant son offre, qui comptera alors plus de 17 000 faces publicitaires à travers le Canada. La transaction est sujette à certaines conditions d'usage et devrait être conclue dans les prochaines semaines.

L'expansion du réseau d'affichage de Québecor avec NEO viendra bonifier et diversifier encore davantage l'offre multiplateforme de Québecor Expertise Média. L'équipe de la force de vente intégrée de Québecor dispose d'un puissant levier publicitaire pour ses clients-annonceurs comprenant 10 chaînes télé, dont TVA et LCN, détenant 41 parts de marché, 30 sites web et applications, deux journaux et 12 magazines imprimés et numériques, une radio numérique également diffusée à la télévision et sur la bande FM et un réseau complet d'affichage (abribus, autobus, centres commerciaux et sportifs, stations-service et dépanneurs, et mobilité).

« Nous sommes fiers d'avoir conclu cet accord de principe avec NEO, une entreprise solide avec qui nous partageons les mêmes valeurs d'excellence autant en ce qui concerne la performance que la qualité du service client que nous offrons. En joignant la force pancanadienne de NEO à l'offre inégalée de Québecor Affichage au Québec, nous pourrons proposer des solutions d'impact encore plus complètes au plus grand bénéfice de nos partenaires-annonceurs locaux et nationaux. Cette acquisition permettra à Québecor de poursuivre sa croissance pancanadienne et de devenir un joueur majeur en affichage au Canada », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« C'est un honneur de passer le flambeau de la croissance de NEO à une entreprise de la renommée de Québecor. Je suis certain que Québecor Affichage développera nos réseaux NEO Shopping, NEO Fitness, NEO On The Go et NEO Mobile à des niveaux encore plus élevés. Je remercie tous les collaborateurs de NEO qui m'ont accompagné dans cette grande aventure qui a débuté il y a maintenant 22 ans. Je remercie Pierre Karl Péladeau, Michel Drouin de Québecor Affichage et toute l'équipe de direction de Québecor pour leur confiance en nous », a ajouté Ronald Tapiero, président-directeur général de Média Groupe.

À propos de NEO

Comptant plus de 600 sites et plus de 3 000 faces publicitaires, les réseaux d'affichage de NEO couvrent 250 municipalités réparties dans neuf provinces au Canada. Il comprend NEO Shopping (centres commerciaux), NEO Fitness (salles de sport), NEO On The Go (stations-service et dépanneurs) ainsi que NEO Mobile (téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs).

À propos de Québecor Affichage

Québecor Affichage est une filiale de Québecor, chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture. Spécialisée dans la gestion et l'exploitation publicitaire de réseaux d'affichage depuis 2012, Québecor Affichage détient la plus grande offre de mobilier urbain au Québec avec plus de 14 000 faces publicitaires. Elle comprend un vaste réseau d'abribus standards et d'abribus numériques ainsi que des faces publicitaires sur les écrans et les dômes de taxis, et sur les autobus. Grâce à sa couverture de marché incomparée et à ses emplacements stratégiques permettant une proximité avec les consommateurs, Québecor Affichage est un incontournable pour rejoindre la population urbaine avec des campagnes publicitaires innovantes.

