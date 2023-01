MONTRÉAL, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B) - Québecor Média inc. (« Québecor Média »), filiale de Québecor inc., a annoncé aujourd'hui que, le 17 janvier 2023, elle avait entièrement remboursé à leur échéance la totalité de ses billets de premier rang à 5 ¾ % en circulation échéant le 15 janvier 2023 (les « billets »).

Québecor Média a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé un formulaire 15F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans l'intention de mettre fin volontairement à ses obligations d'information en vertu de l'article 13(a) et de l'article 15(d) de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée (l'« Exchange Act »).

Québecor Média prévoit que cette cessation des obligations d'information prendra effet 90 jours suivant le dépôt du formulaire auprès de la SEC. Par suite de ce dépôt, les obligations d'information de Québecor Média auprès de la SEC seront immédiatement suspendues, notamment celles de déposer des rapports annuels sur formulaire 20-F et des rapports sur formulaire 6-K. Québecor Média est à jour à l'égard de ses obligations d'information en vertu de l'Exchange Act.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Québecor Média est une filiale en propriété exclusive de Québecor.

SOURCE Québecor Média inc.

Renseignements: Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-7414; Direction des communications, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-4572