MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Québecor inc. (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B) publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.

Les candidats proposés ont tous été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :

ADMINISTRATEUR DE LA CATÉGORIE « A » * VOTES EN FAVEUR % ABSTENTIONS % André P. Brosseau 72 855 553 99,98 7 579 0,02 Michèle Colpron 72 856 115 99,99 7 017 0,01 Lise Croteau 72 856 715 99,99 6 417 0,01 Sylvie Lalande 72 856 715 99,99 6 417 0,01 Jean B. Péladeau 72 855 502 99,98 7 630 0,02

ADMINISTRATEUR DE LA CATÉGORIE « B » ** VOTES EN FAVEUR % ABSTENTIONS % Frantz Saintellemy 107 945 410 98,10 2 090 044 1,90 Marc Tremblay 109 462 161 99,48 573 293 0,52

* Élus par les actionnaires de la catégorie « A »

** Élus par les actionnaires de la catégorie « B »

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

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SOURCE Québecor

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