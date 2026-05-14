MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Québecor inc. (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B) publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.
Les candidats proposés ont tous été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :
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ADMINISTRATEUR DE
LA CATÉGORIE « A » *
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VOTES
EN FAVEUR
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%
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ABSTENTIONS
|
%
|
André P. Brosseau
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72 855 553
|
99,98
|
7 579
|
0,02
|
Michèle Colpron
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72 856 115
|
99,99
|
7 017
|
0,01
|
Lise Croteau
|
72 856 715
|
99,99
|
6 417
|
0,01
|
Sylvie Lalande
|
72 856 715
|
99,99
|
6 417
|
0,01
|
Jean B. Péladeau
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72 855 502
|
99,98
|
7 630
|
0,02
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ADMINISTRATEUR DE
LA CATÉGORIE « B » **
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VOTES
EN FAVEUR
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%
|
ABSTENTIONS
|
%
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Frantz Saintellemy
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107 945 410
|
98,10
|
2 090 044
|
1,90
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Marc Tremblay
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109 462 161
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99,48
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573 293
|
0,52
* Élus par les actionnaires de la catégorie « A »
** Élus par les actionnaires de la catégorie « B »
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
SOURCE Québecor
Renseignements : [email protected]
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