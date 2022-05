MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Québecor inc. (TSX : QBR.A, QBR.B) publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.

Les candidats proposés ont tous été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :



En faveur Abstention Nombre % Nombre % Administrateurs de la catégorie « A » *

André P. Brosseau 71 225 803 99,99 1 526 0,01 Michèle Colpron 71 225 537 99,99 1 792 0,01 Sylvie Lalande 71 225 695 99,99 1 634 0,01 Le très honorable Brian Mulroney 71 225 706 99,99 1 623 0,01 Robert Paré 71 225 795 99,99 1 534 0,01 Érik Péladeau 71 221 385 99,99 5 944 0,01 Administrateurs de la catégorie « B » **

Chantal Bélanger 114 157 696 88,85 14 324 878 11,15 Lise Croteau 103 210 307 80,33 25 272 267 19,67

*Élus par les actionnaires de la catégorie « A » **Élus par les actionnaires de la catégorie « B »

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

