MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une 13e année, Québecor poursuit son engagement envers le Festival du nouveau cinéma (FNC) en multipliant notamment les initiatives visant à faire rayonner encore davantage le cinéma d'ici et les créateurs québécois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mouvement d'engagement #cultured'ici lancé par l'entreprise au printemps dernier. Québecor remettra également, au cours de ce festival qui se déroulera en ligne du 7 au 31 octobre 2020, deux prix dont la prestigieuse Louve d'or récompensant le meilleur long métrage de la Compétition internationale.

« Plus que jamais, l'ensemble des forces vives de la grande famille Québecor sont investies à faire rayonner le talent québécois. Le meilleur moyen de soutenir notre culture et nos artisans est d'abord et avant tout de consommer les créations culturelles d'ici. Le FNC fait en ce sens un travail remarquable en permettant aux festivaliers de découvrir un vaste choix de films québécois de tout horizon, tout en leur offrant également une vitrine sur le cinéma d'auteur d'ailleurs », a mentionné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Les Rendez-vous #Cinémad'ici présentés par Québecor

Québecor présentera en collaboration avec Éléphant : mémoire du cinéma québécois, deux Rendez-vous #Cinémad'ici, en ligne, accessibles via le site Web du FNC. Faisant partie du patrimoine cinématographique du Québec, les œuvres Octobre, de Pierre Falardeau, et Les Ordres, de Michel Brault, seront présentées en version numérisée et restaurée par Éléphant. De plus, pour enrichir l'expérience, les cinéphiles auront accès à une série d'entrevues exclusives réalisées par l'équipe d'Éléphant avec certains artisans liés à ces films, dont les comédiens Louise Forestier, Claude Gauthier, Luc Picard et Denis Trudel, les producteurs Bernadette Payeur et Marc Daigle, ainsi que Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau. Ces entrevues seront présentées en ouverture des films et seront aussi disponibles sur le site web d'Éléphant.

« C'est un grand plaisir de faire revivre lors des Rendez-vous #Cinémad'ici présentés par Québecor, deux films culte qui relatent un pan majeur de notre histoire. Nous sommes très fiers que ces deux œuvres fassent partie de la programmation d'un festival d'envergure comme le FNC puisque cela rejoint notre volonté ainsi que la mission d'Éléphant de partager au plus grand nombre les films de notre patrimoine », a ajouté M. Péladeau.

Octobre et Les Ordres seront présentées gratuitement en ligne les 10 et 16 octobre respectivement et seront disponibles pendant 24 heures.

D'autres initiatives dans le cadre du FNC

Québecor

Remise de la Louve d'or au meilleur long métrage de la Compétition internationale, accompagnée d'une bourse en argent de 15 000 $;



Remise du Prix de la diffusion Québecor au film canadien s'étant le plus démarqué, accompagné d'une bourse d'une valeur de 30 000 $ en services publicitaires;

Soutien financier et vaste campagne promotionnelle sur l'ensemble des plateformes médiatiques de l'entreprise.

Vidéotron

Création d'un répertoire « FNC » comprenant une sélection de films présentés au fil des ans lors du festival, disponibles en location à partir de la Vidéo sur demande (VSD) des plateformes Helix et illico. Parmi les œuvres de ce répertoire spécial, l'on compte les films québécois Les Affamés , de Robin Aubert , Un 32 août sur terre , de Denis Villeneuve , et Chaakapesh , de Roger Frappier et Justin Kingsley .

Prestation de services en télécommunications à titre de partenaire associé.

