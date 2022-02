Québecor et la Fondation Chopin-Péladeau versent un don historique de 40 M$ à l'Université de Montréal pour soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs.

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Un nouveau chapitre de l'histoire philanthropique de l'Université de Montréal s'ouvre alors que le recteur de l'UdeM, Daniel Jutras, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, annoncent un don de 40 M$ destiné à soutenir l'entrepreneuriat au Québec. Avec ce don majeur provenant à parts égales de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau, Pierre Karl Péladeau démontre sa volonté de contribuer activement au développement de la relève entrepreneuriale au Québec. Les fonds permettront la création du programme Millénium Québecor, un programme complet de sensibilisation, de formation et de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que la construction d'un bâtiment à la fine pointe de la technologie, nommé en l'honneur du fondateur de Québecor, Pierre Péladeau.

«Mon père rêvait d'être entrepreneur pour contribuer au développement économique du Québec. Notre partenariat avec l'Université de Montréal est notre façon de poursuivre son legs et de participer à développer le Québec de demain. En participant à la création d'un lieu de connexion et d'un nouveau programme en entrepreneuriat, nous nous assurons de mettre tout en œuvre pour soutenir et propulser les jeunes de la relève, et c'est toute la société québécoise qui va en bénéficier d'un point de vue social, environnemental et économique», a souligné Pierre Karl Péladeau, diplômé de l'Université de Montréal (droit 1987) comme son père avant lui (philosophie 1947).

Le programme Millénium Québecor

En tirant profit de l'excellence et de la diversité des formations de l'Université de Montréal et de la recherche qui y est menée, le programme Millénium Québecor favorisera la familiarisation précoce à l'entrepreneuriat des étudiants et étudiantes afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. En plus de recevoir une formation de pointe en entrepreneuriat, l'étudiant ou l'étudiante comme le chercheur ou la chercheuse pourront bénéficier de l'accompagnement d'une équipe d'experts pour que leur projet d'entreprise puisse croître et devenir réalité.

Le programme s'intéressera à toutes les formes d'actions entrepreneuriales, incluant les organismes à but non lucratif et l'entrepreneuriat social. De plus, grâce au soutien financier de Québecor, un fonds d'aide au démarrage d'entreprise sera créé afin de stimuler le développement d'entreprises au Québec et de favoriser l'essor de notre écosystème d'innovation.

Dans une enquête menée en 2019 par l'UdeM auprès de sa communauté étudiante, près de 30 % des répondants et répondantes ont exprimé une volonté d'entreprendre. Le programme Millénium Québecor qui sera mis sur pied vient donc répondre à des besoins bien réels.

«Le Québec a besoin, plus que jamais, de l'esprit entrepreneurial et de l'innovation scientifique pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, pour créer de la richesse, mais surtout pour assurer son autonomie financière, matérielle et sociale, a indiqué Daniel Jutras. Je remercie chaleureusement Pierre Karl Péladeau et Québecor de manifester leur confiance à la génération montante avec ce don historique. Un don qui nous permettra d'appuyer concrètement l'essor entrepreneurial de la jeunesse».

Au cours de la dernière décennie, l'Université de Montréal s'est imposée comme un joueur important en matière d'innovation dans plusieurs domaines, notamment celui de l'intelligence artificielle. L'UdeM souhaite maintenant prendre appui sur ses forces pour devenir le lieu incontournable de la relève entrepreneuriale québécoise. L'UdeM a pour objectif de les accompagner dans cette voie et de mettre l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur de son enseignement.

Le pavillon Pierre-Péladeau

Le futur bâtiment construit sur le campus MIL portera le nom de pavillon Pierre-Péladeau. Véritable lieu de connexions, ce pôle d'innovation à l'approche globale et socialement responsable intégrera des installations technologiques de pointe.

Le pavillon Pierre-Péladeau accueillera le programme Millénium Québecor et le futur Centre d'innovation de l'Université de Montréal, voué à l'accélération de la mise en œuvre des nouvelles idées, l'accroissement de l'activité entrepreneuriale et l'intensification des retombées économiques et sociales de l'innovation. Il facilitera la rencontre du savoir-faire des bâtisseurs d'entreprises, l'expertise des chercheurs et chercheuses et des spécialistes de l'innovation et la fougue des étudiants-entrepreneurs et étudiantes-entrepreneuses de l'UdeM tout en préconisant une approche concertée et responsable.

Le pavillon Pierre-Péladeau contribuera à l'essor du MIL Montréal, un quartier où se côtoient étudiants, chercheurs, travailleurs, artistes et résidents. La construction du nouveau bâtiment débutera lorsque toutes les autorisations gouvernementales seront accordées. Dans l'intervalle, un lieu en location sera aménagé près du campus MIL dès ce printemps pour accueillir les communautés d'entrepreneurs en devenir et de mentors ainsi que les services de soutien à leurs activités.

