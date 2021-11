MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Québecor est heureuse d'annoncer la croissance de ses activités en entrepreneuriat en lançant asterX, une nouvelle cellule de capital de risque qui continuera à bâtir des relations durables avec des entreprises émergentes. asterX soutiendra des start-ups ayant le potentiel de stimuler l'innovation au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que de secteurs clés pour l'avancement de notre société. Au cours de la dernière année seulement, Québecor s'est déjà associée à près d'une dizaine de start-ups innovantes allant du domaine des technologies publicitaires à celui des dispositifs médicaux, avec des investissements totalisant plusieurs millions de dollars.

asterX, propulsée par l'écosystème solide et diversifié de Québecor

Intervenant auprès des start-ups innovantes, du stade de l'amorçage au post-démarrage, les investissements de Québecor dans ces entreprises seront dorénavant réalisés par le fonds asterX Capital. Bien au-delà d'un apport en capital, les entreprises soutenues par asterX Capital bénéficient également de l'accès à l'expertise opérationnelle de pointe, aux ressources et au réseau diversifiés de Québecor.

« Malgré une année record en 2021 en termes d'investissements en capital de risque, il existe encore aujourd'hui très peu de grandes entreprises actives dans cette industrie au Québec et au Canada. L'émergence de ce type d'investisseur est pourtant primordiale pour favoriser l'essor de notre écosystème d'innovation et l'amener à son prochain niveau de maturité. Avec asterX, nous sommes fiers de pouvoir entre autres jouer le rôle d'allié stratégique dans le développement des entreprises en démarrage d'ici en leur offrant la possibilité d'obtenir en amont une validation commerciale locale », a affirmé le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Les activités d'asterX seront chapeautées par Pelra Azondekon qui a joint les rangs de Québecor en 2020 avec comme mandat de structurer la vision et la stratégie des activités en capital de risque de l'entreprise. Bien connue et impliquée activement au sein de l'écosystème du capital d'investissement au Québec et au Canada, elle cumule près d'une quinzaine d'années d'expérience en finance d'entreprise, en fusions-acquisitions et en capital de risque. Notamment, elle a mené plusieurs dossiers d'investissement d'envergure dans des start-ups technologiques en forte croissance du portefeuille d'Investissement Québec.

asterX, vers une contribution accrue de Québecor au sein de l'écosystème start-up

Depuis plus de vingt ans, Québecor offre son soutien à la communauté start-up locale à travers des initiatives comme son programme des Bourses Pierre-Péladeau, remises annuellement depuis 1999, aux projets les plus novateurs issus du milieu universitaire. Également, pendant de nombreuses années, Québecor a été le principal partenaire et présentateur d'événements phares tels le Startupfest et Expo Entrepreneurs. En regroupant dorénavant l'ensemble de ses initiatives en entrepreneuriat innovant sous asterX, Québecor a l'ambition d'avoir un plus grand impact en amenant son engagement auprès des start-ups à un niveau plus stratégique.

« En dévoilant asterX aujourd'hui, nous affirmons notre intention d'être encore plus actifs dans la concrétisation de partenariats mutuellement bénéfiques avec des start-ups, permettant de renforcer la position de Québecor comme leader en innovation dans son industrie au Québec et au Canada. Nous estimons que la réussite de notre démarche passe en partie par la création d'un alignement d'intérêts, qui est favorisé lorsque nous devenons partie prenante du succès des entrepreneurs visionnaires aux côtés desquels nous nous investissons », a conclu Pierre Karl Péladeau.

Pour un aperçu d'asterX, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la cellule asterX et les start-ups soutenues, visitez asterx.quebecor.com

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

